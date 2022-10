Sneakerhead: Felipe Titto anuncia marca de tênis Urban Kicks

Com 100 pares disponíveis de cada modelo, exclusividade é um dos pilares da recém lançada marca de tênis Urban Kicks. Idealizada por Felipe Titto e Mauricio Sepulveda os produtos pretendem expressar o lifestyle urbano através das estampas.

Com cores e padrões próprios, a marca visa conquistar o público que busca individualidade. A marca dá início às vendas no Brasil, mas já com projeções para o mercado norte-americano e europeu.

“Apostamos na velocidade de criação e produção que juntos conseguimos trazer. Os modelos refletem nosso dia a dia, com cores e grafismos que se destacam, para termos sempre opções novas e que nunca se repetirão. Nosso grande diferencial é a produção limitada que garante exclusividade para quem aposta nas coleções. Com isso temos a oportunidade de trazer frescor para um universo comum.”, explica Mauricio Sepulveda, sócio e diretor de criação da Urban Kicks.

Para o primeiro lançamento, o portfólio da marca traz 10 modelos de tênis e 5 sliders, produzidos quase totalmente artesanal no polo fabril de Franca, interior de São Paulo. As numerações vão do 36 ao 44 e os valores variam de R$ 229 a R$ 649. Em breve os produtos poderão ser encontrados também em lojas físicas.

Como surgiu a ideia de criar a Urban Kicks?

Mauricio Sepulveda: A ideia sempre acaba surgindo de maneira pessoal, eu acredito. O Titto e eu nos conhecemos por conta de outros negócios e quase imediatamente nos tornamos amigos. Ao longo desse tempo, descobrimos uma afinidade em comum: a loucura por sneakers. Tanto eu quanto ele temos uma coleção bem grande e sempre trocávamos presentes de modelos que admiramos, até que tivemos a ideia de criar nossa própria marca. Aconteceu de maneira até meio natural e conseguimos colocar um pouco de cada um nessa criação e desenvolvimento. Foi assim que nasceu a Urbankicks e temos certeza que isso é só o começo de muitas das coisas que queremos tirar do papel.

Como foi a participação no desenvolvimento dos produtos? Quais conceitos fazem parte do seu estilo?

Felipe Titto: Participar do desenvolvimento de um produto é sempre algo muito legal. É gratificante ver algo que você se dedicou tanto saindo do papel. Eu já tive a oportunidade de assinar em colaboração com inúmeras linhas e é muito especial deixar um pouquinho de mim em cada modelo, me dá um orgulho imenso. Como participei da criação da marca desde o início, todo o conceito tem muito fit com o meu estilo e com o que acredito, mas sem dúvida a inspiração do skateboard é o que mais dá match comigo.

Os sneakers serão vendidos em lojas próprias ou revenda?

Mauricio Sepulveda: Neste primeiro momento os sneakers serão vendidos exclusivamente no e-commerce da Urban Helmets, marca parceira na venda e distribuição, mas em breve teremos um parceiro para lojas físicas e multimarcas.

Qual a expectativa de faturamento para o primeiro ano?

Mauricio Sepulveda As vendas para o primeiro ano devem alcançar os R$ 3,7 milhões, considerando atacado e e-commerce. Até agora já investimos mais de R$ 2 milhões de reais desde a pesquisa de mercado, desenvolvimento e este primeiro drop que lançamos.

