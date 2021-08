Skate volta ao centro das atenções com Dora Varella na categoria Park

Com a estreia do skate nos Jogos Olímpicos na semana passada, os olhos se voltaram a Rayssa Leal, skatista de 13 anos medalhista de prata na categoria Street. Na noite de hoje, a atenção volta ao skate, desta vez na categoria Park. Entre as competidoras, outra promessa de medalhas, a nona colocada no ranking mundial, Dora Varella.

Com 20 anos recém completados, a atleta olímpica coleciona pódios nos campeonatos em que participou. Natural de São Paulo, Dora foi anunciada em 2019 como skatista profissional pela CBSk (Confederação Brasileira de Skate), mas sua paixão pelo esporte começou aos 10 anos de idade e foi no ano seguinte que começou a participar dos campeonatos.

Somando três títulos mundiais, dois pan-americanos e dois nacionais como skatista amadora, Dora atualmente está entre as 20 melhores do mundo pelo ranking mundial da World Skate, ocupando a nona posição.

Animada com a estreia da modalidade nas Olimpíadas, a atleta comenta sobre a importância da competição e suas expectativas. “A Olimpíada é o maior evento de esportes do mundo, por mais que a pressão seja maior, ao mesmo tempo, isso me dá mais motivação para me superar dos campeonatos que já participei”, conta Dora.

“Acredito que a entrada da modalidade nos Jogos vão servir para incentivar mais jovens a ingressarem no esporte e a minha meta é dar o meu melhor, estou muito feliz por representar o Brasil, vou levar a competição com a mesma seriedade de sempre, mas também tenho como meta, mostrar a diversão que é o skate, torço muito para que o evento seja bom para elevar o nível do esporte!”

Dora Varella em Tóquio, forte concorrente ao pódio.

Confirmando o favoritismo para chegar ao pódio em Tóquio, umas das suas últimas conquistas foi no começo do ano, onde desfilou nas manobras que lhe garantiram o título de campeã do STU de Criciúma, em Santa Catarina. Meses depois, participou do campeonato das seletivas Olímpicas em Iowa, Des Moines (EUA), em maio de 2021, sendo oficialmente classificada para os Jogos Olímpicos e é a primeira do ranking entre as três skatistas brasileiras da modalidade Park.

Ao lado de Dora, estarão as brasileiras Isadora Pacheco e Yndiara Asp. “Estou com as minhas amigas e vamos vibrar juntas, quero ver todas felizes e de cabeça feita, acho que essa é a principal lição que aprendi com o skate”, diz.

A modalidade Skate Park acontecerá a partir das 21h (horário de Brasília).

