Sete dicas de organização de casa para receber visitas

A vida moderna tem os seus desafios. No dia a dia pode ser difícil dar atenção à família. No Brasil, as pessoas gostam de aproveitar bem as férias para isso. Mas, geralmente, a casa com crianças de férias não fica exatamente em ordem. Como arrumar a casa, em um momento com esse, para receber as visitas?

Bibelôs foras de cena

Férias não combinam com formalidade, mas com descontração total. Essa animação toda vem junto com muitas brincadeiras, conversas agitadas e corre-corre pela casa. Com certeza você não quer, neste momento, ficar preocupado o tempo todo com a casa.

Então, para ficar à vontade, tire de cena tudo que possa pôr em risco a sua família. Por exemplo, mesas de vidro, vasos de cerâmica, bloco de facas, espelhos de chão e mais.

Mais almofadas na sala

A segunda coisa que você deve perceber é que a sua casa, dimensionada para um número de pessoas, de repente, precisará ser adaptada para muito mais. E quando todos os convidados se reunirem na sala, não se preocupe com formalidades.

Deixe que as pessoas se ajeitam o mais à vontade possível. Para isso, coloque mais almofadas sobre o sofá e em um cantinho especial do cômodo, juntamente com vários puffs.

Abertura de colchões

Você também precisa se preparar bem para o momento mais crítico da hospedagem, que é a hora de dormir. Na verdade, é possível pensar nisso desde a primeira decisão de decoração da sua casa. Ao invés de investir em um sofá comum, pode-se investir em um sofá cama.

Aliás, sofás-camas de solteiro também podem substituir poltronas em salas e quartos. E camas extras funcionam bem como sofás em quartos, escritórios e quartos infantis.

Anota aí: você precisará separar também alguns jogos de lençóis e toalhas. E pode ser interessante ainda deixar nos quartos garrafas de água ou moringa. Isso evitará o trânsito desnecessário durante a noite.

Sala de jantar reorganizada

Também será preciso arranjar lugares extras para acomodar a tropa toda no momento das refeições. Mesas dobráveis e extensíveis sempre podem ajudar neste momento.

Bancos longos ou banco-alemão para mesas de jantar sempre conseguem acomodar um número maior de pessoas. Depois, bancos e banquetas podem ser colocados em qualquer cantinho de mesa ou bancada livre disponível.

Novos kits para banheiros

Tem coisas que é legal compartilhar nas férias. Mas itens pessoais não são uma coisa dessas. Por isso, pode ser super atencioso da sua parte deixar uma pequena cestinha no banheiro para os convidados com um pequeno kit de itens de higiene. Por exemplo, sabonete, cotonete, pasta e escova de dente, entre outros. E não esqueça de mais destes em estoque - principalmente papel higiênico.

Mini copa e cantinho do café

É claro que os visitantes da sua casa, uma hora ou outra, ficarão com fome. Por isso, é legal ir preparando a despensa. Mas tantos produtos assim vão precisar de espaço extra. Nestas horas é que você descobre quanto é importante manter áreas de armários multiuso vazias em casa. E é bom também ter algumas caixas dobráveis e até despensa móvel estrategicamente deixada na cozinha ou lavanderia.

Móveis assim podem apresentar outras utilidades. Aparadores e carrinhos auxiliares são perfeitos para montar cantinhos de comes e bebes especiais. Para os adultos, cafeteiras, xícaras e porta-cápsulas; para as crianças, potes de biscoitos, balas e mais. Só cuidado para se certificar antes sobre qualquer restrição alimentar que alguém possa ter.

Área para as crianças e adultos

Por fim, é legal criar mais áreas atrativas para os seus convidados passarem o tempo em sua casa. Pense em cada ambiente como uma zona recreativa diferente. A varanda pode virar uma brinquedoteca ou recanto zen.

A sala de estar, o pequeno cinema em casa. A sala de jantar seria o cantinho da pintura. O quarto ganharia o canto da beleza e descanso. O banheiro seria um pequeno spa. E a sacada o refúgio do churrasco, mini home bar ou prática de jardinagem.

