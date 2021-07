Sem ninguém para ajudar, voluntários em Tóquio viram torcedores nas arenas

Não há torcedores assistindo ao levantamento de peso nos Jogos Olímpicos de Tóquio este ano, de modo que, para os voluntários entediados, sobra pouco trabalho para fazer depois que a covid-19 afastou os espectadores dos locais de prova.

Vestidos com camisas polo azuis combinando com o logotipo da Olimpíada e pochetes cinza, voluntários de todas as idades andavam para lá e para cá no grandioso Fórum Internacional de Tóquio, conversando e tirando fotos. Quando não assistiam ao levantamento de peso, se sentavam em cadeiras no corredor, brincando com seus celulares.

"Eu queria ser voluntária porque nasci no ano da primeira Olimpíada de Tóquio. Mas, para ser honesta, não tenho muito o que fazer aqui", disse uma mulher de 57 anos que deveria estar oferecendo serviços de tradução.

Ela se candidatou ao cargo há três anos e passou por uma série de entrevistas e testes. "Sem torcida, talvez possamos servir como espectadores falsos. Em todo caso, é uma boa oportunidade para ver como as coisas funcionam na Olimpíada e desfrutar dos eventos de graça."

A mulher, como outras entrevistadas, não quis ser identificada porque os voluntários não têm permissão para falar com a mídia.

No Fórum, localizado no coração da cidade, não muito longe do Palácio Imperial, o local de prova parecia montado como se torcedores estivessem a caminho, com placas apontando para os assentos e serviços médicos para espectadores.

"As funções dos voluntários estão sendo reavaliadas", disse o comitê da Tóquio 2020 em resposta a perguntas da Reuters, acrescentando que provavelmente haverá uma atualização a respeito na próxima sexta-feira.