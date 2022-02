Seis filmes e séries para você treinar seu pensamento analítico

Não é de hoje que o pensamento analítico é requisitado em profissionais e empresas, independente da área em que atuam. Entretanto, recentemente a habilidade foi contemplada como uma das mais importantes para quem quer crescer na carreira.

FAÇA A CERTIFICAÇÃO GRATUITA: PENSAMENTO ANALÍTICO E CARREIRA

Para celebrar o pré-lançamento do curso Pensamento Analítico, da Future Dojo, EdTech da EXAME, reunimos uma lista de dicas de filmes e séries sobre o tema, indicados pelos próprios professores do curso. Confira:

O Código Bill Gates, por Lucas Rossi

O Código Bill Gates (Netflix) é um documentário que mostra a realidade interessante de Bill e Melinda Gates. O resultado de mais de dois anos de gravações foi capaz de entregar o íntimo de uma das mentes mais brilhantes ainda vivas.

Não olhe para cima, por Beatriz Kafejian Mazzilli

Não olhe para cima (Netflix) é um filme de ficção científica que conta a história de dois astrônomos tentando avisar o mundo da descoberta surpreendente que fazem, de um cometa em rota de colisão direta com a Terra. O filme ressalta a importância dos dados e fatos, principalmente na tomada de decisões.

Dataland, por Anny Atti

Dataland (Prime Video) é um documentário muito esclarecedor e didático, que ilustra como os cientistas de dados mais renomados do mundo estão bebendo da fonte da inteligência artificial e do Big Data.

Brain Games, por Luiz Joaquim Nunes

Brain Games (National Geographic) é uma série de TV americana que explora o melhor da ciência cognitiva, desvendando mistérios do cérebro (o melhor dos supercomputadores) e como é capaz de filtrar as informações e lidar com a memória.

Inside Job, por Bruno Lima

Inside Job (Sony/YouTube Filmes) é um documentário que explora como os Estados Unidos chegaram à crise de 2008. Com ótimo ritmo, pesquisa impecável e materiais inéditos, a série examina fielmente como e por que as coisas aconteceram e como aconteceram. Uma ótima lição sobre pensamento analítico.

Alpha Go, por Juliana Forlin

Alpha Go (Netflix) é um filme que mostra os comportamentos da inteligência artificial e da mente humana quando entram em conflito através de um jogo de tabuleiro. É uma ótima reflexão de como a lógica e a emoção se relacionam e são importantes para a habilidade analítica.