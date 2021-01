Seis exercícios para a postura que podem ser feitos no home office

A semana mal começou, mas as tensões de quem utiliza bastante o celular e fica em frente ao computador durante boa parte do dia já podem ser sentidas. O educador físico e personal trainer Márcio Lui, que cuida do bem-estar e da saúde de Sabrina Sato, Alessandra Ambrósio, Adriane Galisteu e Mariana Goldfarb, preparou uma série com seis alongamentos para ser feitos no home office.

1. Sente-se em uma cadeira com a postura ereta e incline a cabeça para o lado. Mantenha uma mão segurando a cabeça por 20 segundos. Repita o movimento para o outro lado. “Este alongamento é ótimo para relaxar a musculatura e tirar toda a tensão dos ombros”, explica Lui.

2. Ainda sentado na cadeira, estique os braços para o alto o máximo que conseguir, por 20 segundos. “Mesmo sentado, este exercício trabalha toda a musculatura do membro superior, alinha todas as vértebras, e alivia a tensão da parte superior do corpo”, explica o personal trainer.

3. Cruze uma perna e estique o corpo para frente com as mãos estendidas ao lado do corpo, por 20 segundos para cada perna. “Este alongamento trabalha a musculatura da lombar e alonga o nervo ciático”, conta.

4. Para soltar a musculatura e a tensão das costas, entrelace as mãos e estique o corpo para frente por 20 segundos.

5. Estique um pé para a frente e estenda o corpo tentando encostar a mão no pé, por 20 segundos para cada pé. “Além de auxiliar na circulação sanguínea da panturrilha, o exercício também alonga e distensiona a lombar”.

6. Para alongar a musculatura dos braços e dos ombros, cruze os braços na frente, com um esticado e o outro dobrado, por 20 segundos para cada lado.

Para Lui, treinar todos os dias é uma tarefa básica e imprescindível, não requer muito tempo nem de academia. “Hoje em dia não tem desculpa para não se exercitar, tenho treinos de 5 minutos no meu canal do YouTube que, com dedicação diária, já traz benefícios para a saúde”, finaliza o personal trainer.