Saudade de Game of Thrones? Série ganha novo trailer

Para celebrar os 10 anos da estreia da série que foi fenômeno mundial entre 2011 e 2019, a HBO lançou um trailer comemorativo da temporada final de Game of Thrones. A série é baseada nos livros As Crônicas de Gelo e Fogo, de George R.R. Martin, e conquistou o número impressionante de 59 Emmys.

O estúdio ainda promete ter novas aventuras ambientadas entre os dragões e famílias guerreiras de Westeros. O autor assinou um contrato de cinco anos com a HBO no final de março e já está trabalhando na série House of the Dragon, que se passa 300 anos antes e deve ir ao ar em 2022.

De acordo com o Hollywood Reporter, o contrato no valor de "oito dígitos" pode incluir a saga de Nymeria, que reinou um milênio antes de Thrones, provisoriamente intitulada 10,000 Ships.

Outros projetos supostamente em desenvolvimento incluem um conto do submundo ambientado em King's Landing, capital de Westeros, chamado Flea Bottom, e a série de TV Dunk and Egg baseada nos romances de Martin sobre um cavaleiro e seu escudeiro.

Em janeiro, a publicação também noticiou a possibilidade de Game of Thrones entrar no reino da animação com uma nova série para o serviço de streaming HBO Max.