São Paulo vence Palmeiras e conquista o Campeonato Paulista

Após empatarem sem gols no Allianz Parque na última quinta-feira (20), o São Paulo derrotou o Palmeiras por 2 a 0 neste domingo (23) no Morumbi e conquistou o título do Campeonato Paulista de 2021.

Com este título, o Tricolor volta a ser campeão após nove temporadas (em 2012, venceu a Copa Sul-Americana), além de sair de uma fila de 16 anos sem o caneco local, que ergueu 21 vezes até este domingo.

A equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira começa a partida valorizando bastante a posse de bola. E a primeira oportunidade do Palmeiras vem aos 7 minutos, quando Rony chuta para defesa sem dificuldades do goleiro Tiago Volpi. Um minuto depois o Verdão chega novamente com perigo, desta vez com o volante Danilo Barbosa, que, de frente para o gol, chuta para fora.

Sendo pressionado na saída de bola, o Tricolor encontra muitas dificuldades para jogar. Isso faz com que, nos primeiros 35 minutos de confronto, a partida tenha apenas duas finalizações, as duas do Palmeiras.

Porém, logo aos 36 minutos, o São Paulo consegue a sua primeira finalização, e com ela o gol. Após vacilo de Felipe Melo, Luan domina e chuta para abrir o marcador.

Com a vantagem no placar, a dinâmica do jogo muda completamente na etapa final. O São Paulo passa a ocupar mais o meio de campo, valorizando a posse de bola e tentando diminuir as possibilidades de contra-ataque do Palmeiras. E a primeira oportunidade clara da etapa é do Tricolor, com chute perigoso de Luciano (que entrou no intervalo no lugar de Pablo) aos 5 minutos.

Aos 18 minutos, quem chega com perigo é o Verdão, em forte chute do volante Patrick de Paula, mas a bola sobe demais e vai para fora.

Mas o time comandado pelo argentino Hernan Crespo é mais eficiente, e chega ao segundo aos 31 minutos, quando Rodrigo Nestor cruza para Luciano marcar. Este 25º gol do atacante pelo São Paulo.

A partir daí, o Tricolor só administrou a vantagem para voltar a soltar o grito de campeão.