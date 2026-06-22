Quem é Juliana Penteado, confeiteira brasileira mais premiada do mundo

O Brasil acaba de receber mais uma distinção global: a paulistana Juliana Penteado, de 35 anos e radicada na capital portuguesa, recebeu o prêmio Pastry Talent of the Year na edição deste ano do World's Pastry Special Awards. A premiação, concedida pelo guia La Liste, é reconhecida como uma das mais importantes do mundo para a confeitaria.

Com a vitória, Penteado se torna a primeira e única brasileira a conquistar o feito nessa categoria, que aponta os profissionais mais promissores da confeitaria mundial. Na história do guia, apenas outros quatro chefs do Brasil haviam recebido prêmios especiais: Fabrício Lemos e Lisiane Arouca (eleitos novos talentos nesta mesma edição de 2026), Tássia Magalhães (2024) e Renata Vanzetto (2020).

"Este prêmio representa a consolidação de 15 anos de trabalho. É um reconhecimento que vai além de uma confeitaria. Trata-se de um conceito desenvolvido ao longo de muitos anos", celebrou a chef pâtissière.

O mercado de confeitaria sem fronteiras

Formada em Nutrição e Gastronomia no Brasil e detentora do cobiçado Grand Diplôme do Le Cordon Bleu de Londres, Juliana — que também integrou o júri do MasterChef Portugal em 2024 e 2025 — abriu sua loja autoral, a Juliana Penteado Pastry, em 2021, na charmosa Calçada da Estrela, em Lisboa.

O diferencial competitivo do negócio é uma pesquisa profunda que cruza a alta culinária com a perfumaria e a moda. A chef utiliza uma gama de 34 óleos essenciais culinários, organizados de acordo com quatro sazonalidades do ano. Na vitrine, que muda semanalmente, desfilam criações delicadas como o mil-folhas de baunilha, a tarte de abacaxi com shiso e gengibre, e a pavlova de Kalamansi e Lima Kaffir.

A assinatura dialoga diretamente com as tendências de mercado mapeadas pelo La Liste para 2026. Segundo os analistas do guia, o setor vive a maturidade da influência asiática e do Oriente Médio sobre a pâtisserie francesa clássica. Elementos como matcha, yuzu, gergelim preto e pistache deixaram o status de ingredientes exóticos para se tornarem pilares de um novo consumo premium, focado no equilíbrio de sabores e na redução drástica do açúcar.

Os grandes nomes do circuito global

O World's Pastry Special Awards 2026 dividiu honrarias entre 12 categorias. Ao todo, foram premiados 36 profissionais de 18 países. As mulheres representaram quase um terço dos vencedores.

Ao lado da brasileira Juliana Penteado, o título de talento promissor do ano também foi entregue a Hyoju Park (Austrália), Jeffrey Tan (Malásia), Miguel Yeste (Espanha) e Marcelo Mabilia, do Les Manufactures Alain Ducasse, em Paris.

Entre os prêmios principais da noite, a sul-coreana Eunyoung Yun (Garuharu, em Seul) levou o troféu de Chef Pâtissier Mais Criativo do Mundo, enquanto a icônica Pierre Hermé Paris, na unidade de Singapura, faturou o posto de Melhor Confeitaria do Mundo.

Na América Latina, a célebre Panadería Rosetta, comandada pela chef Elena Reygadas na Cidade do México, foi coroada na categoria de joias ocultas do mercado global (Pastry Discovery Gem Award).