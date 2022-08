Saiba como inovar na decoração com pinturas de parede

As cores têm o poder de transformar um ambiente. E o melhor de tudo: por um valor bem mais em conta do que comprar móveis novos ou instalar quadros na parede. Por isso, se você quer inovar na decoração da sua casa, invista sem medo nas pinturas de parede.

Mas não pense que estamos falando das pinturas tradicionais. A ideia é fazer uma decoração com cores, formas e até mesmo frases que deixam o ambiente muito mais aconchegante e com traços da sua personalidade. Hoje trouxemos 7 sugestões que vão transformar sua decoração simples em algo surpreendente. Confira!

Pintura setorizada

Como o próprio nome indica, a pintura setorizada é feita em apenas algumas partes da parede. Ela pode ser feita para dividir ambientes ou substituir móveis, como pintar um arco na parede da cama no lugar de comprar uma cabeceira.

Essa é uma forma simples de incluir formas e inovar na decoração por meio das cores. Atualmente, podemos destacar esses três tipos de pintura setorizada, conheça todos eles para usar o que mais combina com o estilo de decoração:

Meia parede: a pintura é feita em apenas metade da parede, o resto permanece branco ou de outras tonalidades contrastantes. A vantagem é que essa técnica de pintura passa a sensação de amplitude, pois nosso olhar percorre o ambiente na horizontal.

Efeito caixa: também conhecido como efeito bloco, esse tipo de pintura é feito com o teto ou o chão pintados como uma continuidade da parede. É uma maneira de trazer tridimensionalidade ao dividir espaços.

Arcos: é uma alternativa econômica utilizada para delimitar espaço decorativo entre móveis ou trazer um charme a mais na decoração. Porém, capriche nos acabamentos!

Desenhos orgânicos

A pintura de desenhos orgânicos é a que permite maior liberdade criativa, pois você não precisa delimitar linhas retas e milimetricamente bem acabadas. É possível criar formas inusitadas com ondas e movimentos despojados - sem se preocupar com a distorção do formato.

Esse tipo de pintura pode ser feito nos cantos do ambiente, para separar o espaço de leitura da sala de estar, por exemplo, ou para destacar um móvel - como estantes na parede ou um aparador no hall de entrada. Use sua criatividade!

Artística

Quem prefere uma decoração mais artística, com flores, ilustrações elaboradas e efeitos incríveis, pode contratar um artista para deixar a parede do jeito que sempre quis.

Inclusive, essa é uma ótima oportunidade de decorar o quarto de bebê com ilustrações de animais, desenhos animados ou flores delicadas. Basta escolher seu favorito!

Dica: escolha uma parede do cômodo para fazer este tipo de pintura. A decoração fica muito mais harmoniosa desta forma.

Pintura do teto

O teto é um local que costuma permanecer na cor branca, porém, uma das tendências que tem ganhado destaque é a de pintar o teto com cores mais alegres e da moda.

Em quartos infantis, a pintura do teto pode simular um céu estrelado. Já no escritório, cores mais suaves, como bege e cinza claro, destacam a sofisticação do ambiente. Mas se a ideia é dar vida ao espaço, experimente usar uma cor mais vibrante, como coral, roxo ou verde esmeralda.

Texturas

A pintura texturizada é composta por uma base acrílica similar à massa corrida. Geralmente esse tipo de pintura é feito na área externa de casa, como no quintal ou na fachada. Também é possível usar a textura nas paredes internas, porém, fica muito mais difícil trocar a tonalidade depois.

Degradê

Degradê é um gradiente de cor. Uma técnica utilizada para mostrar a variação de cores que vão das mais fortes às mais suaves. Para fazer este tipo de pintura você precisa ter ao menos 3 tonalidades: uma cor mais escura, uma intermediária e outra bem mais clarinha, quase branca.

Por ser uma técnica mais suave para incluir cores na decoração, é possível usar em todas as paredes do cômodo ou apenas em uma delas para deixar a decoração mais inspiradora. Planeje onde ficará cada pintura para não errar na escolha das cores e quantidade de enfeites na estética do espaço.

Frases

As frases são inspiradoras para compor a decoração de casa. Vale a pena usar frases de livros, músicas e poemas. Também escolha um local de destaque para usar esse tipo de pintura, como acima da cama, ao lado da pia da cozinha, no cantinho de leitura ou na parede do sofá.

*Essas dicas foram criadas pela equipe da Viva Decora.

