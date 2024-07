Sabor olímpico: Confeitaria Dama cria sabores de mil folhas em homenagem à competição

Em poucos dias começam as Olimpíadas, e em celebração às competições esportivas as sócias Confeitaria Dama, Daniela e Mariana Gorski, decidiram dedicar a 8ª edição do tradicional Festival de Mil Folhas ao evento que será sediado em Paris neste ano.

De 11 de julho a 15 de setembro, sete novos sabores de mil folhas (R$ 28,50 cada), que fazem referência às sobremesas de sete países: França, Brasil, Itália, Áustria, Estados Unidos, Japão e México estarão disponíveis nas lojas.

Fora do período das Olímpiadas, as novidades sairão sempre de quinta a domingo. Mas durante os jogos, a produção será diária.

“A ideia do festival surgiu a partir de uma homenagem, já que a França é o país que inspira a nossa marca”, contam as empresárias.

1 /8 (Festival de Mil Folhas Olímpico)

2 /8 (Mil Folhas Belle Helène (França))

3 /8 (Mil Folhas Cheesecake (EUA))

4 /8 (Mil Folhas Chocolate com Pimenta (México))

5 /8 (Mil Folhas Compota de Caju (Brasil))

6 /8 (Mil Folhas Matchá (Japão))

7 /8 (Mil Folhas Sachertorte (Áustria))

8/8 Confeitaria Dama: Mil Folhas Tiramissú em homenagem à Itália. (Mil Folhas Tiramissú em homenagem à Itália.)

Um sabor para cada país

Para representar o país-sede dos Jogos, a equipe da Dama escolheu a Pera Belle Helène, receita do século XIX, à base de peras cozidas em calda de açúcar. O Mil Folhas Belle Helène é composto pela delicada massa folhada da casa, duas camadas recheadas com um creme de peras ao vinho tinto e cobertura de glaçúcar brulée.

Para simbolizar o Brasil, a confeitaria buscou referência nos tradicionais doces de compota, que tanto fazem parte da história do país. O Mil Folhas Compota de Caju, é feito com massa folhada e recheio de creme de castanha de caju com a fruta em calda. A sobremesa é finalizada com glaçúcar com granulado de castanha de caju.

Quando se pensa na Itália, a associação com o tiramissú é quase imediata. Não à toa, a sobremesa foi a escolhida para inspirar o Mil Folhas Tiramissú: massa folhada, uma camada de creme de café, uma camada de creme de mascarpone e glaçúcar com cacau na cobertura.

O Mil Folhas Sachertorte é a homenagem à Àustria e ao bolo tão adorado no país. Para traduzi-lo na massa folhada, a equipe da Dama recheou o doce com creme de chocolate meio amargo e compota de damasco. Glaçúcar com cacau polvilha a cobertura e finaliza o mil folhas.

A fama das cheesecakes norte-americanas percorre o mundo todo e é por isso que elas também não poderiam ficar de fora. Para representar os Estados Unidos, o Mil Folhas Cheesecake é referenciado na sobremesa: dois andares de massa folhada são recheados com creme de cream cheese com pedaços de frutas vermelhas, e recebem cobertura de glaçúcar.

Da América à Ásia: o Japão é homenageado com o Mil Folhas Matchá. Para encontrar o melhor ingrediente para a receita, Daniela e Mariana contaram com a orientação da chef Telma Shiraishi. Na sobremesa, o matchá aparece em um delicado, colorido e saboroso creme que recheia a massa folhada e, ainda, polvilhado sobre o glaçúcar na cobertura.

Finalizando a lista, o Mil Folhas Chocolate com Pimenta é o representante do México. Na massa folhada, espalha-se um equilibrado creme de chocolate 70% com chutney de pimenta. Sobre o glaçúcar que vai no topo da sobremesa, a pimenta aroeira dá o toque especial.

Como parte da experiência, quem consumir os doces durante o período também ganhará um passaporte com ilustrações das sobremesas e textos temáticos. Ao final do livreto, há um convite para que o público estabeleça o seu próprio pódio.

Serviço:

Festival de Mil Folhas Olímpico - de 11 de julho a 15 de setembro

Confeitaria DAMA

E-commerce: https://www.confeitariadama.com.br e Ifood.

Unidade Pinheiros (matriz): Rua Ferreira de Araújo, 376. Delivery próprio e encomendas: via whatsapp (11) 97095-3888 ou fixo (11) 5182-5088. Horário: Seg. a Sáb. 8h às 19h30; Dom. e feriados 8h às 20h30. Delivery: 8h às 18h20

Shopping Pátio Higienópolis: Av. Higienópolis, 618 – Piso Pacaembu – Higienópolis. Telefone: (11) 3823-2653. Horário: Seg. a Sáb. 10h às 22h; Dom. e feriados 12h às 20h

Shopping JK Iguatemi: Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, 2041 – piso térreo – Itaim Bibi. Telefone: (11) 3152-6047 ou whatsapp: (11) 94444-2306. Horário: Seg. a Sáb. 10h às 22h; Dom. e feriados 12h às 20h.

Shopping Villa Lobos: Av. Nações Unidas, 4777 – 2º piso. Telefone: (11) 3500-0086 ou whatsapp: (11) 95303-4278. Horário: Seg. a Sáb. 10h às 22h; Dom. e feriados 12h às 20h

Shopping Iguatemi: Av. Brigadeiro Faria Lima, 2232 – 3º piso – Jardim Paulistano. Telefone: (11) 3819-2335. Horário: Seg. a Sáb. 10h às 22h; Dom. e feriados 12h às 20h

DAMA no US3 Hair Salon: Rua Estados Unidos, 1520 – Jardins. Whatsapp: (11) 93472-7060. Horário: Seg. 14h às 19h; Ter. a Sáb. 9h às 20h; Dom. fechado