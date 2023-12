Rumo aos elétricos? Conheça 5 carros que serão lançados no Brasil em 2024

O ano de 2024 promete ser um dos mais agitados da indústria automobilística no Brasil. Depois de ter um ano de 2023 mais aquecido que os anteriores, o setor prepara uma série de lançamentos de novos modelos para abocanhar uma fatia maior de mercado.

Alguns dos novos carros prometem introduzir novos padrões de desempenho, tecnologia e design no mercado nacional. Entre os lançamentos veremos muitos carros elétricos, SUVs robustos, mas também modelos a combustão.

EXAME Casual separou cinco carros que serão lançados em solo brasileiro. Vale destacar que esses são apenas uma amostra do que o setor preparou para o consumidor em 2024. Confira:

BMW i5

BMW i5 M60 xDrive.

Após lançar a versão 100% elétrica do BMW i7 no Brasil (a única da Série 7 por aqui), a marca alemã segue a estratégia global de eletrificação e vai trazer ao país o novo BMW Série 5 apenas na versão elétrica. Ainda não há uma data para a chegada do modelo em solo brasileiro, mas deve ocorrer em 2024. A precificação também ainda está em processo de conversão.

Apesar de não revelar detalhes, a estratégia da BMW com a Série 5 deve seguir o mesmo da Série 7 e trazer ao Brasil a versão topo de linha. Neste caso, a alemã tende a desembarcar com o i5 M60 xDrive. Em comparação com o modelo anterior, a nova geração cresceu 97 milímetros, chegando aos 5,06 metros no comprimento. Cresceu ainda 32 milímetros na largura, indo para 1,90 metro, e outros 36 milímetros na altura, atingindo a marca de 1,51 metro.

MINI Countryman

MINI Countryman.

O lançamento do i5 abre o ano de 2024 de novidades da BMW. Segundo a marca, mais de dez novos modelos BMW e MINI serão lançados na Argentina, Brasil, México em 2024. Neste número estão incluídos o BMW X2 e o BMW iX2. Os novos MINI Cooper elétricos e MINI Countryman elétricos também estrearão na América Latina no próximo ano.

Omoda e a Jaecco

J7 da Jaecoo.

A Omoda e a Jaecco, que pertencem ao grupo Chery, atuarão de forma conjunta e desembarcam no país com três novos modelos no começo de 2024. Ainda não foram anunciados quais modelos chegarão ao Brasil. O que se sabe é que por aqui terá o lançamento de um modelo da Omoda e dois da Jaecoo. Os veículos serão equipados com motorizações híbrida leve, híbrida plug-in e 100% elétrica.

Ford Mustang

Mustang GT California Special.

Depois de colocar no mercado brasileiro o Mustang Mach-E, o primeiro 100% elétrico da Ford no país, a montadora deve trazer em 2024 uma nova geração do clássico Mustang. Assim como ocorreu com outros lançamentos da Ford, a marca deve trazer ao Brasil a versão top de linha com alguns ajustes para o consumidor local. Dentro da estratégia da empresa, os carros a combustão ainda fazem parte do portfólio, apesar de o futuro apontar para os puramente elétricos.

BYD Dolphin Mini

BYD Dolphin Mini.

O BYD Dolphin, o carro elétrico mais vendido do Brasil com 4.500 unidades em cinco meses, deve ganhar um irmão menor em 2024, o Dolphin Mini com previsão de chegada em março. O 100% elétrico deve ser um dos modelos que serão produzidos na nova fábrica da montadora em Camaçari, na Bahia. A expectativa é de que o sucesso se repita com esse modelo, mesmo com a volta do imposto de importação de carros elétricos, a partir de janeiro.