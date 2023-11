Carros elétricos chineses: Omoda e Jaecoo têm data para chegar ao Brasil

Mais duas marcas chineses já têm data para chegar ao Brasil. A Omoda e a Jaecco, que pertencem ao grupo Chery, atuarão de forma conjunta e desembarcam no país com três novos modelos em 2024. De acordo com as marcas, toda a equipe que vai trabalhar no Brasil está em processo de contratação.

“Estamos muito felizes por anunciar oficialmente nossa chegada ao mercado brasileiro no ano que vem, e este é apenas o começo. O Brasil é um parceiro estratégico para a nossa operação global e sabemos do seu potencial”, diz Shawn Xu, CEO da operação, em um comunicado oficial.

Com um plano de expansão global, as marcas já estabeleceram bases de engenharia em mercados como China, Europa e Estados Unidos. Até o final de 2024, a Omoda chegará em mais de 30 países, enquanto a Jaecoo estreará em mais de dez.

Ainda não foram anunciados quais modelos chegarão ao Brasil. O que se sabe é que por aqui terá o lançamento de um modelo da Omoda e dois da Jaecoo. Os veículos serão equipados com motorizações híbrida leve, híbrida plug-in e 100% elétrica.

J7 da Jaecoo.

Propostas das marcas

Tanto a Omoda e quanto a Jaecoo "têm como propósito oferecer veículos mais sustentáveis, com alta segurança, designs inovadores e tecnologia de ponta com soluções inteligentes que facilitem o dia a dia do consumidor". Apesar desse conceito em comum, elas terão propostas diferentes.

A Omoda tem uma pega de carros mais sofisticados e tecnológicos, voltados para quem nunca teve um automóvel. Já a Jaecoo tem o foco em off-road e SUVs para os mais diversos tipos de terrenos.

Imposto sobre carros elétricos

O governo federal publicou nesta quinta-feira, 23, no Diário Oficial da União a resolução que oficializa a retomada da cobrança do imposto de importação sobre os carros elétricos a partir de janeiro de 2024. A decisão foi anunciada há duas semanas pelo Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex-Camex).

Segundo Omoda e Jaecoo, "a volta do do imposto de importação para veículos eletrificados não impacta a chegada das marcas ao país e a empresa reafirma seu compromisso em comercializar veículos no Brasil a partir do próximo ano", disseram as marcas em comunicado.