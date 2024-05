Brunch Weekend começa neste final de semana em São Paulo; confira restaurantes participantes

Durante todos os finais de semana do mês de maio, acontece a 9ª edição do Brunch Weekend em São Paulo, festival gastronômico pioneiro na consolidação e promoção da cultura do brunch no país.

A ação ocorre dias 4 e 5, 11 e 12, 18 e 19 e 25 e 26 e reúne cerca de 26 casas na cidade entre restaurantes, bares, cafeterias e pâtisseries oferecendo um menu fechado para a ocasião, acompanhado de drinque Lillet por R$ 89.

Inspirado no modelo de brunch nova-iorquino, o Brunch Weekend já conquistou identidade própria no Brasil com menus especiais e muitas vezes inéditos.

As opções variam com as delicias matinais tradicionais como pão de queijo, bagel, panqueca americana, frutas, iogurte com granola, toasts e pães artesanais de longa fermentação com geleias, até pratos mais reforçados de almoço como tortas e quiches, tábua de curados, pequenos pratos de massas.

Item indispensável, os ovos aparecem em variações diferentes como mexidos, poché, Benedict, estrelados, frito, além do irresistível ao estilo shakshuka e uma variedade de frios, como parma, copa, presunto e queijos diversos.

Destaque também para os drinques típicos de brunch que esse ano levam assinatura de Lillet com o refrescante Lillet Rosé Tonic.

“O conceito de refeição que mescla café da manhã tardio e almoço, ideal para ser compartilhado em dias mais 'peguiçosos', como os finais de semana, retorna esse ano de forma bem especial. Essa edição vai promover ainda mais o comportamento e a cultura do brunch que definitivamente veio pra ficar”, diz Kelly Lobos, idealizadora do Brunch Weekend.

Para esta edição já estão confirmadas as participações de casas renomadas no serviço de brunch, como Rendez Vous, Condimento, Duas Terezas, D Macarons, Kofi e Co, Madureira, Urbanito, Xepa, entre outras.

Brunch Weekend acontece nos finais de semana de maio em São Paulo. (Divulgação/Divulgação)

Confira as casas participantes