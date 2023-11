Novo BMW Série 5 chega ao Brasil em 2024 apenas na versão 100% elétrica

*de Greenville, nos Estados Unidos

Após lançar a versão 100% elétrica do BMW i7 no Brasil (a única da Série 7 por aqui), a marca alemã segue a estratégia global de eletrificação e vai trazer ao país o novo BMW Série 5 apenas na versão elétrica. Ainda não há uma data para a chegada do modelo em solo brasileiro, mas deve ocorrer em 2024. A precificação também ainda está em processo de conversão.

A informação foi anunciada em um evento da marca em que EXAME Casual estava, na cidade de Greenville, no estado da Carolina do Sul nos Estados Unidos, onde está instalada a maior fábrica da montadora no mundo.

“A nossa estratégia continuará centrada no cliente e baseada na transição para a eletrificação com abertura tecnológica, experiências premium, digitalização e conectividade, com uma crescente ênfase local e regional à medida que a produção segue a procura”, disse Reiner Braun, CEO e presidente da Grupo BMW América Latina.

Apesar de não revelar detalhes, a estratégia da BMW com a Série 5 deve seguir o mesmo da Série 7 e trazer ao Brasil a versão topo de linha. Neste caso, a alemã tende a desembarcar com o i5 M60 xDrive. Em comparação com o modelo anterior, a nova geração cresceu 97 milímetros, chegando aos 5,06 metros no comprimento. Cresceu ainda 32 milímetros na largura, indo para 1,90 metro, e outros 36 milímetros na altura, atingindo a marca de 1,51 metro.

O carro tem dois motores, nos eixos dianteiro e traseiro, e tração elétrica nas quatro rodas. O torque do sistema gerado é de até 820Nm quando a função M Sport Boost ou M Launch Control é ativada. Isso permite que o BMW i5 M60 acelere de zero a 100 km/h em 3,8 segundos, com velocidade máxima limitada a 230km/h.

Lançamentos em 2024

O lançamento do i5 abre o ano de novidades da BMW. Segundo a marca, mais de dez novos modelos BMW e MINI serão lançados na Argentina, Brasil, México em 2024. Neste número estão incluídos o BMW X2 e o BMW iX2. Os novos MINI Cooper elétricos e MINI Countryman elétricos também estrearão na América Latina no próximo ano.

Em 2023, o grupo BMW lançou dez modelos eletrificados na América Latina, incluindo modelos totalmente novos, como o BMW iX1 e o i7, além de versões híbridas dos principais modelos. Entre janeiro e outubro, foram vendidos 32.661 veículos da BMW, 2% a mais que o ano anterior. O MINI atingiu 5.712 vendas no mesmo período, um valor 7% superior do que em 2022.

*O jornalista viajou a convite da BMW.