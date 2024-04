Melhor hotel do mundo fica no Brasil, de acordo com turistas

O Hotel Colline de France, em Gramado (RS), retomou o primeiro lugar na lista dos melhores hotéis do mundo do Tripadvisor. A lista leva em conta a quantidade e qualidade de avaliações por turistas no site em todo o ano de 2023. Uma revisão da equipe editorial do site também faz parte do levantamento.

O hotel não ficava no primeiro lugar desde 2021. De acordo com a plataforma, o estabelecimento recebeu mais de quatro mil avaliações de cinco estrelas.

Mais de 1,5 milhão de hotéis foram considerados para a elaboração da lista.

O Hotel Colline de France tira sua inspiração da França do século XIX, contando com 34 suítes aromatizadas com cheiro de menta e baunilha. O local foi inaugurado no ano de 2018 e já recebeu diversas celebridades brasileiras.

O segundo lugar ficou com o Oblu Select Lobigli, localizado nas Maldivas. Trata-se de um hotel exclusivo para adultos onde mais da metade dos quartos possui piscina com vista para o mar.

Já a terceira posição foi ocupada pelo estabelecimento La Siesta Hoi An Resort & Spa, no Vietnã. A cidade Hoi An, onde fica o hotel, é considerada patrimônio mundial pela Unesco. O lugar oferece uma piscina de água salgada de 400 m² e uma piscina de borda infinita de 200 m².

Confira, a seguir, a lista dos dez melhores hotéis do mundo, segundo o TripAdvisor.

1) Hotel Colline de France (Gramado, RS)

2) Oblu Select Lobigili (Malé, Maldivas)

3) La Siesta Hoi An Resort & Spa (Hoi An, Vietnã)

4) Adiwana Suweta (Bali, Indonésia)

5) Iberostar Grand Packard (Havana, Cuba)

6) Emerald Maldives Resort & Spa (Fasmendhoo, Maldivas)

7) La Siesta Classic Ma May (Hanói, Vietnã)

8) Secrets Akumal Riviera Maya (Akumal, México)

9) Padma Resort Ubud – (Bali, Indonésia)

10) Sofitel Mexico City Reforma (Cidade do México, México)