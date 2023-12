Conheça picape da Ford que 'voa' e vendeu 400 unidades em 5 horas

A Ford colocou no mercado brasileiro o nono lançamento do ano, fechando o circuito de novidades da marca para 2023. A nova Ranger Raptor inicia um novo capítulo da montadora no país com a entrada no segmento de picapes de alta performance. O sucesso do lançamento foi tanto que foram vendidas 400 unidades em apenas cinco horas.

Com esse último modelo no mercado do Brasil, a Ford fechou o ano no país com um crescimento de 40% e projeta um aumento de dois dígitos em vendas para o próximo ano. "Buscamos uma participação ainda maior no mercado local", diz Daniel Justo, presidente da Ford América do Sul.

A Raptor tem a capacidade de 'voar' quando o solo demanda, com uma potência de 397 cavalos e acelera de zero a 100 quilômetros por hora em 5,8 segundos. É equipada com amortecedores de competição Fox Live Valve Shocks 2.5, com funcionamento ativo que se adapta às condições do terreno.

Esse sistema inteligente utiliza um acelerômetro e sensores em cada canto da carroceria para medir múltiplas variáveis, 500 vezes por segundo, e ajustar individualmente o amortecimento de cada pistão, por meio de câmaras de compensação com controle eletrônico.

LEIA TAMBÉM >>> Ford quer ser tornar uma empresa de tecnologia e o Brasil é peça-chave neste processo

Dimensões e motor

A nova Ranger tem 10 mm no comprimento (5.360 mm), 193 mm na largura (2.208 mm), 40 mm na altura (1.926 mm) e 90 mm na bitola (1.710 mm), com a mesma distância entre-eixos de 3.270 mm.

Na frente, o destaque é a grade dianteira preta com o nome Ford estampado em letras grandes. Os para-choques de aço pretos se conectam com os alargadores dos para-lamas da mesma cor, na dianteira e na traseira.

O protetor dianteiro inferior, na cor prata, traz embutidos dois ganchos de reboque, com um design exclusivo que facilita o acesso mesmo se um dos lados estiver obstruído por lama, água ou terreno irregular.

A picape é equipada com transmissão automática de dez velocidades com calibração exclusiva, paddle shifter e modo manual, sete modos de condução,

Interior

Interior da Ford Ranger Raptor.

No interior, a Ranger Raptor revela uma fusão dinâmica entre esportividade e refinamento. O volante exclusivo apresenta um marcador central em destaque na cor laranja, borboletas de troca de marcha em magnésio e botões de acesso rápido para ajustes da direção, escapamento, amortecedores e do modo personalizado Raptor. O revestimento do teto e os acabamentos laterais ostentam um elegante tom preto.

Os bancos esportivos, envoltos em couro e suede preto, detalhados com toques de laranja, são uma ode aos aviões de combate. Projetados com uma estrutura de espuma para absorver impactos em terrenos desafiadores, possuem um design concha que oferece excelente suporte lateral em altas velocidades. Com ajustes elétricos em 10 níveis, garantem uma experiência ergonômica personalizável.