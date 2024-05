A TAG Heuer lança relógios coloridos com ar de nostalgia dos anos 1980

É um relógio que já nasceu como sucesso, dada a enorme repercussão no dia da sua divulgação, neste primeiro de maio. A manufatura suíça TAG Heuer acaba de lançar uma coleção em parceria com a marca de moda Kith, com aparência, cor e cheiro dos anos 1980.

A linha é inspirada no TAG Heuer Formula 1 Series 1, originalmente lançado em 1986, agora em 10 cores bastante ousadas. Desde o seu lançamento original, em 1986, a primeira série Formula 1 tem sido pioneira.

Foi o primeiro relógio a levar o nome TAG Heuer, depois que o grupo TAG comprou uma participação na empresa relojoeira Heuer, em 1985. Hoje, a TAG Heuer pertence ao grupo LVMH.

As cores marcantes e o design ousado fizeram daquele primeiro TAG Heuer Formula 1 um primeiro relógio favorito entre aqueles que se tornariam depois colecionadores obstinados.

Um fã da marca: o fundador da Kith

Entre esses fãs da linha pioneira da TAG Heuer está justamente o fundador da marca Kith, Ronnie Fieg. São duas empresas referência em seus setores, a TAG Heuer como fornecedora de instrumentos de cronometragem de engenharia de precisão para pilotos de automobilismo, a Kith como marca de moda disruptiva.

Nos últimos anos, o Formula 1 tornou-se um dos relógios vintage mais populares do mundo. É considerado o primeiro relógio premium de quartzo composto. “O renascimento do TAG Heuer Formula 1 original é algo que a comunidade de colecionadores vem clamando há anos”, diz Julien Tornare, CEO da TAG Heuer.

O executivo destaca que um desses colecionadores foi o fundador da Kith, Ronnie Fieg. “Esse foi seu primeiro relógio quando era mais jovem. É uma das peças mais significativas da história da TAG Heuer, que apresentou a uma geração de colecionadores o nosso compromisso de fabricar relógios premium no encontro da cultura e do automobilismo” afirma Tornare.

Como é a nova coleção TAG Heuer Formula 1 Kith

Peça da TAG Heuer Formula 1 Kith: edição limitada (TAG Heuer/Divulgação)

Agora, as peças em collab vem no tamanho de 35 milímetros, ainda que com aparência bastante robusta, movimento a quartzo e resistência a 200 metros de profundidade. São 10 novos relógios no total, em edição com pulseira de aço inoxidável ou edição com pulseira de borracha.

Sete relógios são exclusivos da Kith e cada um homenageia uma loja de sua rede global. Os relógios brincam com cores vibrantes, como vermelho, preto, amarelo, verde, e mesmo tons mais neutros como creme e preto fosco.

As edições Rubber City são limitadas a 250 peças cada, enquanto as edições Steel City são limitadas a 350 peças. As duas linhas exclusivas da TAG Heuer em azul e verde com caixas de aço revestidas de DLC preto são limitadas a 825 peças. O destaque da coleção é o modelo compartilhado entre TAG Heuer e Kith, limitado a 1350 peças.

A TAG Heuer e a Kith trabalharam juntos para selecionar muitas das combinações de cores marcantes e exóticas. A primeira edição será lançada nas lojas de Miami no dia 3 de maio. O lançamento global será no dia 6 de maio.

Preço de 1.500 dólares

O novo e colorido TAG Heuer Formula 1 deve seguir a receita do sucesso de uma outra colaboração. Trata-se do Moonswatch, parceria da Omega com a Swatch, ambas as marcas pertencentes ao mesmo grupo Swatch.

O Moonswatch é uma versão a quartzo mais popular do icônico Speedmaster Moonwatch, lançada no começo de 2022. Em pouco menos de um ano foram vendidas 1 milhão de peças, a um preço médio de 400 dólares. O relógio da TAG Heuer vem posicionado um pouco acima dessa faixa, a 1.500 dólares a unidade

O novo modelo foi a sensação do dia no universo relojoeiro. Difícil pensar que, com a intensa procura que deve acontecer nos próximos dias, mais peças e até quem sabe novas edições sejam lançadas. Essa é a nossa aposta. Aguardemos.