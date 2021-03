De roupas sustentáveis até à prova do coronavírus, Oriba tem bota-fora de até 50%

Com roupas estilosas, confortáveis e à prova do novo coronavírus, pela primeira vez a marca paulistana, Oriba, realiza uma liquidação de seus produtos com até 50% de desconto, a “Oriba Por Menos”.

A partir de segunda-feira (1) a 31 de março a Oriba gera uma nova ação. “Ao longo dos anos evitamos fazer liquidações, mas para podermos acelerar melhorias mais sustentáveis preferimos vender peças em condições perfeitas a um valor mais baixo, a incinerá-las como fazem as grandes marcas de fast fashion”, explica Paulinho.

A queima de estoque conta com peças como Camiseta Algodão Certificado (de R$ 75 por R$ 45), Polo Piquet Certificado (de R$ 130 por R$ 70) e Camisa 100% Linho (de R$280 por R$180).

A marca já se compromete com ações sustentáveis, como em fabricar o "o jeans mais sustentável do país". Com a liquidação, a marca assume três novos compromissos. O primeiro trata das camisetas essenciais e Henleys, produtos mais vendidos da marca, que passam a ser produzidas apenas com algodão orgânico, economizando 12 milhões de litros de água quando comparado ao algodão convencional no período de um ano.

Outra mudança que a marca implementou, foi a substituição dos materiais. Os tecidos sintéticos utilizados serão feitos apenas de materiais reciclados ou biodegradáveis. A terceira mudança da marca é o comprometimento de inserir outras modelagens de caimento para melhor atender a diversidade de corpos brasileiros.

Modelo veste Camisa Liocel Verde (R$ 240).

“Os produtos em promoção, como tudo que fazemos, são de origem mais sustentável, certificados e pensados para reduzir o impacto ambiental. Na campanha Oriba Por Menos, o cliente estará pagando o custo de produção e logística”, completa Paulinho.

A marca tem como pilar o apoio à educação de base. A cada peça vendida, um kit escolar é doado a uma criança. Atualmente, a Oriba mantém uma parceria com a ONG Obra do Berço, localizada em Paraisópolis, em São Paulo. A ‘Oriba Por Menos’ vale para vendas nas lojas físicas, e-commerce e WhatsApp.