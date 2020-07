Oriba lança moletons que prometem proteção contra o novo coronavírus

Durante a quarentena, diversas marcas de roupas apostaram em peças que primam pelo conforto — ideais, portanto, para ficar em casa. Fez sentido. Desde o início do período de reclusão, afinal, o raciocínio de muita gente foi esse: qual o sentido de adquirir uma vestimenta meramente estilosa se exibi-la nas ruas deixou de ser possível? O relaxamento da quarentena é um convite para atualizar o guarda-roupa. E o que os consumidores mais querem agora? Roupas estilosas, confortáveis e à prova do novo coronavírus.

Pelos menos é no que acredita a grife paulistana Oriba, que ganhou fama por doar um kit escolar com lápis, borracha e canetas para as crianças atendidas por uma ONG em Paraisópolis, em São Paulo, a cada peça vendida. Especializada em vestimentas masculinas para o dia a dia, a marca acaba de lançar uma linha que promete proteção contra o novo coronavírus. É composta por dois casacos e uma calça de moletom. As peças são feitas de algodão orgânico acrescido de um aditivo que seria capaz de eliminar até 99,9% dos vírus e bactérias que entram em contato com o tecido.

Na prática, a vantagem das peças recém-lançadas é essa: não te obrigam a jogá-las na máquina de lavar a cada saída de casa. Se por acaso o novo coronavírus pegar carona no seu ombro, por exemplo, o tecido dará conta de eliminá-lo. A novidade segue normas internacionais e foi testada nos laboratórios de virologia aplicada da Universidade Federal de Santa Catarina e da Universidade Estadual de Campinas.

Oriba: nova coleção de moletons da marca traz tecnologia para eliminar coronavírus Oriba: nova coleção de moletons da marca traz tecnologia para eliminar coronavírus

Atenção: a Oriba ressalva que a durabilidade do aditivo chega ao fim depois de 20 ciclos de lavagem (ou de até 50, mas desde que todas as orientações listadas na etiqueta sejam seguidas à risca). O intuito da marca é ajudar a frear a transmissão da Covid-19 durante o inverno. A calça custa 290 reais e o casaco com capuz é vendido a 330 reais (a versão sem o acessório sai a 270 reais). Cores disponíveis: branco ou preto. http://www.oriba.com.br

A grife não é a primeira a lançar roupas que seriam imunes à contaminação pelo novo coronavírus. Não faz muito tempo, tanto a Lupo como a Malwee anunciaram máscaras e camisetas resistentes à Covid-19. Já a multinacional Vicunha deu o que falar com seus jeans antivirais e antibacterianos. A companhia recorreu a um tecido desenvolvido pela empresa suíça HeiQ, que se vale de uma combinação de sais de prata com uma substância chamada vesícula lipossomal, utilizada em remédios contra o câncer. Na luta contra a pandemia em curso vale quase tudo — inclusive repensar o guarda-roupa.