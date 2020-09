Rogerio Betti, do Quintal deBetti, ensina a preparar o hambúrguer perfeito

Ex-consultor do mercado financeiro, Rogerio Betti abandonou o terno e a gravata e decidiu ganhar a vida com o churrasco. Não tem do que reclamar. Antes da pandemia, seus três negócios – o Quintal DeBetti, a lanchonete Sheikh Burgers e o DeBetti Dry Aged, um dos açougues mais requintados de São Paulo – viviam lotados da hora de abrir ao momento de fechar. Era tanta a procura que ele fazia o possível para fugir dos holofotes, que lhe trariam ainda mais clientes do que é capaz de atender sem atropelos.

Um dos elogiados hambúrgueres com a chancela DeBetti Um dos elogiados hambúrgueres com a chancela DeBetti

Com a quarentena, ele concentrou esforços no delivery e em kits práticos para o preparo de churrasco em casa. O de hambúrgueres é um dos que mais têm feito sucesso. Os discos de carne moída dry aged são despachados in natura na companhia de pão e queijo. Aos clientes cabe a simples tarefa de manejar a frigideira ou a chapa. Ganha, há quem sustente, da maioria dos hambúrgueres já prontos, que abundam no universo dos deliveries. Um kit com 12 discos não preparados do DeBetti, acompanhado de queijo cheddar e pão brioche, custa 347,93 reais.

Aos interessados em preparar hambúrgueres tão elogiados como os dele: o especialista irá ministrar um curso online no qual dará dicas para manejar a grelha e a chapa da maneira correta. Mais: vai dar o passo a passo para você produzir seus próprios discos, incluindo aqueles fininhos, prensados, na linha smash. O objetivo do curso, por sinal, é esse: ensinar a preparar o hambúrguer perfeito. DeBetti também promete ensinar técnicas de montagem dos hambúrgueres, falar sobre os acompanhamentos mais indicados, dar dicas de harmonização de cervejas e conselhos gerais para quem leva a churrasqueira a sério.

O empresário é dono do Quintal DeBetti, da lanchonete Sheikh Burgers e do açougue DeBetti Dry Aged O empresário é dono do Quintal DeBetti, da lanchonete Sheikh Burgers e do açougue DeBetti Dry Aged

Disponibilizado na plataforma Curseria, o curso será lançado entre os dias 15 e 17 de setembro. Foi dividido em 10 aulas, que somam 4 horas de conteúdo e podem ser assistidas ao ritmo de cada aluno. Preço: doze parcelas de R$ 49,90. No portfólio da Curseria também há cursos de outras sumidades da gastronomia, como os chefs Jun Sakamoto, Felipe Bronze e Henrique Fogaça.