Rio quente resorts e costa do sauípe consolidam a hotelaria grand premium da aviva

O Brasil vive um momento histórico no turismo, o último levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) mostrou que o turismo nacional encerrou 2025 com alta de 5,8% em relação ao período anterior. O setor faturou R$ 228,1 bilhões, conquistando mais um recorde e consolidando uma trajetória de crescimentos consecutivos.

Esse cenário promissor já vinha sendo percebido e estudado pela companhia que detém os dois maiores resorts do Brasil, Costa do Sauípe (BA) e Rio Quente Resorts (GO), além do Hot Park Rio Quente. Diante disso, a plataforma de viagens e entretenimento Aviva iniciou uma grande renovação de seus ativos em 2024, por meio de um ciclo de investimentos robusto, de R$ 1,2 bilhão, que deve ir até 2028, contemplando a padronização e elevação das categorias dos hotéis, a ampliação da marca Hot Park e a entrada no mercado de alto padrão.

Em Costa do Sauípe e Rio Quente Resorts, a categoria Grand Premium se traduz em ambientes contemporâneos e sofisticados, atendimento personalizado e uma curadoria cuidadosa de serviços. Cada detalhe é pensado para oferecer uma experiência superior, da gastronomia com cortes nobres à seleção especial de vinhos e cervejas.

Para Paulo Schneider, Diretor de Operações da Aviva (COO), este ciclo de investimentos responde a uma mudança no padrão de consumo. “Estamos reorganizando o nosso portfólio de hotéis, desde 2024, a fim de direcionar melhor a proposta dos nossos produtos para diferentes públicos, cada vez mais exigentes, sem deixar de lado o nosso propósito de fazer famílias felizes”, explica.

Uma nova experiência mais conectada à cultura da Bahia

Na Costa do Sauípe (BA), os hotéis Brisa Grand Premium e Sol Grand Premium representam o topo da experiência - ambos passaram por retrofit completo, com atualização de apartamentos, áreas comuns e nova proposta gastronômica. O Brisa é perfeito para casais com crianças pequenas, contando com suítes espaçosas e confortáveis, além da instagramável piscina de borda infinita com água aquecida, tornando o mergulho agradável ao longo de todo o ano.

Costa do Sauípe: resorts renovados elevam a experiência all inclusive e reforçam o destino como um dos principais polos turísticos do litoral baiano. (Aviva/Divulgação)

Pensado para famílias, o Sol tem quartos amplos, piscina infantil e adulto, salas de brincar e de jogos, estendendo a experiência Grand Premium também às crianças. Com estilo mais clássico e provençal, compondo um ambiente de praia elegante, seu ponto alto é o mágico pôr do sol. A partir de abril deste ano, os visitantes do hotel ainda terão a oportunidade de se hospedar em suítes temáticas da “Turminha da Zooeira” - um grupo de seis personagens animados da fauna brasileira, criado pela Aviva e que já conta com mais de 28 milhões de visualizações em seu canal próprio do YouTube, proporcionando às crianças uma jornada completa e exclusiva.

Por último, o Mar Premium, reaberto em janeiro de 2026, entrega um padrão elevado de infraestrutura e serviços em uma atmosfera mais descontraída, inspirada no estilo de vida à beira-mar. Com uma decoração náutica, com quadros, grafismos e peças que remetem às caravelas, o hotel é um verdadeiro convite para celebrar a essência da Bahia. São cinco tipos de acomodações para atender diferentes perfis de hóspedes que desejam desacelerar com tranquilidade e bom custo-benefício. É o hotel mais próximo da estrutura de quiosque na praia e da Vila Nova da Praia, o centrinho de Costa do Sauípe.

“A proposta de valor clara entre as categorias permite ao hóspede entender o que está reservando, além de encontrar um produto alinhado ao seu momento de vida e padrão de expectativa. Com isso, oferecemos diferentes formas de viver a Bahia, sempre com boa gastronomia, all inclusive completo e muito conforto”, comenta Schneider.

Rio Quente Resorts: experiência multigeracional com acesso ilimitado ao Hot Park

No Cerrado, no estado de Goiás, o movimento se repete. O Refúgio Grand Premium (antigo Hotel Turismo) foi o primeiro do Rio Quente Resorts (GO) a receber a nova nomenclatura alinhada à estratégia de categorização. Integrando paisagismo, mata original e a tradicional revoada das araras, o hotel é um verdadeiro refúgio de tranquilidade e beleza natural,conectando os hóspedes à natureza de forma constante. Ele também foi todo renovado, tendo a sua reinauguração oficial em janeiro de 2026, já na categoria Grand Premium, com nova operação, infraestrutura e quartos. Ao longo deste ano, receberá ainda mais novidades, como a reabertura do Restaurante Pequi – também completamente modernizado –, o novo espaço de eventos e muito mais.

Outros dois hotéis, o Pousada e o Cristal, passarão por mudança de nome e categoria após reformas, cujas previsões de entrega são para 2027 e 2028, respectivamente. Com isso, o Pousada, hotel que deu origem à história da Aviva e que proporciona uma experiência autêntica do destino, passará a se chamar “Origem Premium”, e o Cristal, que oferece a mais bela vista para pôr do sol em suas piscinas, sendo uma delas de borda infinita, se tornará “Vista Grand Premium”.

O Rio Quente Resorts ainda possui hotéis externos, como o Giardino e o Luupi, que se mantêm na categoria de melhor custo-benefício da Aviva, chamada de “Essential”. Eles são ideais para famílias maiores e contam com transporte próprio e gratuito, de 30 em 30 minutos, para o parque e o complexo. O Eco Chalés fecha o portfólio de hotéis externos como uma ótima opção para quem deseja relaxar em meio à natureza, desfrutando de mais autonomia durante a sua viagem.

Além do acesso ao Parque das Fontes, que concentra oito piscinas de águas naturalmente quentes, os hospedes têm entrada ilimitada no Hot Park Rio Quente, um dos grandes protagonistas do setor de parques aquáticos, acumulando prêmios nacionais e internacionais. Instalado em uma área de 155 mil m² e com mais de 22 atrações para todas as idades, o parque figura entre os mais visitados do mundo segundo a Themed Entertainment Association (TEA).

“Esse reposicionamento se sustenta nos nossos grandes ativos naturais e de entretenimento. O Parque das Fontes, com suas águas naturalmente quentes e funcionamento 24 horas, oferece uma experiência democrática, contemplativa e segura, permitindo que diferentes gerações convivam simultaneamente: avós relaxando nas piscinas naturais, pais aproveitando a infraestrutura e crianças vivenciando o primeiro contato com as águas termais”, completa o Diretor de Operações da Aviva.

Na mesma cidade do complexo, está localizado o “InCasa Private Residence Club”, composto por residências privativas com serviços e infraestrutura próprios. Voltado para um público de alto padrão, o empreendimento amplia o leque de experiências disponíveis no destino, embora opere de forma independente do Rio Quente Resorts. “O InCasa é um universo particular na cidade de Rio Quente, com club house próprio, piscinas, spa, empório, bares e restaurante com gastronomia singular”, reforça Schneider.

Hot Park chega ao Nordeste brasileiro

Toda a transformação da hotelaria da Aviva vem acontecendo em paralelo à expansão do entretenimento voltado para parques. Em 2027, o litoral norte baiano receberá o Hot Park Costa do Sauípe, que se tornará o primeiro parque aquático brasileiro a operar em dois destinos no país.

Com investimento de R$ 420 milhões, o novo parque terá mais de 20 atrações distribuídas em uma área de mais de 100 mil m², reforçando o posicionamento da região como polo de lazer estruturado para famílias. Conectando entretenimento e preservação ambiental, o parque já nasce temático e terá como protagonista de sua narrativa a tartaruga marinha Marina, que integra a Turminha da Zooeira, além de contar com a participação da baleia Léia. Assim como em Rio Quente, os hóspedes da Costa do Sauípe terão acesso ilimitado ao Hot Park.