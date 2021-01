Rio de Janeiro terá dois carnavais no ano (e não somente em 2021)

“Todo carnaval tem seu fim”, já cantavam os Los Hermanos. Mas agora a distância entre a comemoração irá diminuir, pois o estado do Rio de Janeiro acaba de aprovar um carnaval fora de época, em julho, aumentando a lista de feriados na cidade.

O CarnaRio – Carnaval fora de época, não será apenas em 2021, por conta do adiamento da festa, mas sim, anualmente. O governador interino do estado, Cláudio Castro (PSC) sancionou ontem a lei que insere um segundo carnaval no estado. O projeto de lei nº 9.174, é de autoria do deputado estadual Dionísio Lins (PP).

De acordo com a lei, divulgada no Diário Oficial, “O CarnaRio tem por finalidade, a estimulação do turismo, lazer e principalmente, o aquecimento da economia com a criação de postos de empregos e venda de produtos e serviços.”

Além disso, a lei decreta que a comemoração “deverá contar com a participação das ligas, agremiações e blocos carnavalescos, e ainda da Secretaria de Estado responsável pela pasta da Cultura”. A oficialização do CarnaRio não interfere no carnaval carioca deste ano, que tem desfiles das escolas de samba marcados de 9 a 17 de julho.

Um dos propósitos da lei que garante um carnaval fora de época no Rio de Janeiro é a aceleração da economia no estado.

Em entrevista à CNN Brasil, Jorge Castanheira, o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), relatou que não havia sido informado sobre o projeto de lei e se diz surpreendido com a notícia. “Nós nem sabíamos que tinha esse projeto, que agora se torna lei. Isso não tem nada a ver com o desfile do carnaval de 2021, que já tinha passado para julho.”

“Mas ainda vamos sentar para conversar com o governo do estado, com o autor do projeto, para ver como isso (a participação das escolas de samba) pode acontecer nos próximos anos”, disse Castanheira.