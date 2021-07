Rihanna coloca mansão para aluguel em Beverly Hills

Rihanna acaba de fazer um anúncio. Sem lançamentos musicais à vista, fãs da cantora poderão ser inquilinos da mansão de 700 metros quadrados em Beverly Hills, Califórnia.

Comprada no ano passado por 13,8 milhões de dólares, a casa conta com cinco quartos e sete banheiros, e está disponível para aluguel por 80.000 dólares por mês.

Localizada em uma rua sem saída, com vista para Coldwater Canyon, o quarteirão inclui vizinhos como Sir Paul McCartney, Madonna e a própria Rihanna, que possui outra mansão ao lado.

A fachada contemporânea contrasta a pintura branca com o telhado de metal preto e acabamentos pretos.

Por dentro, a mansão é decorada com piso de madeira de carvalho branco. A sala de estar possui uma lareira em mármore preto e portas de vidro do piso ao teto que separam a ala interna e externa. A cozinha, com armários brancos, tem duas ilhas de mármore e acesso a um terraço.

A partir do pátio central, há um terraço ao ar livre com piscina e spa. A mansão conta ainda com uma cabana, biblioteca, academia, sala de cinema, casa para hóspedes e uma área de bar.

No segundo andar, a suíte principal, com closet e um luxuoso banheiro de mármore com terraço privado.

Afastada da rua, a entrada da casa é cercada por plantas e portões altos. O acesso é feito por uma rua inclinada que leva a uma garagem para dois carros.