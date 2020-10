Revolução do Churrasco: descubra onde comer “picanha com hashi”

View this post on Instagram

O assunto do 26º episódio da série Revolução do Churrasco, apresentado por @patymoraesnobre, é o preparo coreano de carnes. Por isso, lembre-se: o termo certo para os pauzinhos que servem de talheres é jeotgarak. É com eles e com tesouras que os clientes comem cortes marinados na brasa do restaurante coreano @newshinlakwan, em São Paulo. @saeyoungkim e a mãe, dona Suzana, comandam há quase uma década o serviço especializado no tradicional estilo korean BBQ. Cortadas em espessuras finíssimas, as carnes se misturam com os aromas, cores, texturas e sabores surpreendentes da gastronomia coreana. Curtiu? Deixe seu comentário e compartilhe a série com os amigos. Até semana que vem! Apoio: @Goprobr