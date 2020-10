Revolução do Churrasco: comer carne todo dia faz bem ou mal?

View this post on Instagram

No 27º episódio da série Revolução do Churrasco, a jornalista @patymoraesnobre esclarece dúvidas sobre o consumo ideal de carne. O programa retoma o relato de Lorena Ongarato, que afirma comer carne todos os dias, e traz a análise do nutrólogo José Ernesto dos Santos, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (USP). Segundo o especialista, comer carne todo dia faz bem para a saúde. O episódio ainda conta com os conselhos de José Ernesto sobre a frequência ideal dos churrascos durante o mês e ressalta a importância de equilibrar a dieta carnívora com legumes e verduras. Curtiu? Então deixe seu comentário e compartilhe a série com os amigos. Apoio: @GoProbr