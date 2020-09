Revolução do Churrasco: como preparar hambúrguer de linguiça

View this post on Instagram

A charcutaria artesanal é uma das novas paixões do universo do churrasco. É por isso que o 19º episódio da série Revolução do Churrasco, criada e apresentada pela jornalista @patymoraesnobre, desvenda os segredos do especialista @mario_rosso, proprietário da @osteriadelrosso e do @rossoburguer. Descendente de italianos, o mestre assador conta com detalhes como aprendeu a fazer o próprio embutido ainda menino e revela blend que transforma linguiça caseira em um hambúrguer delicioso e até recheio de pizza. Curtiu? Então deixe seu comentário e continue fazendo parte dessa revolução com a gente. Até semana que vem.