Retorno das papetes? Rider lança coleção com NBA

O termo confywear nunca esteve tão em alta como está agora. Se de um lado os consumidores passaram a aceitar com menos resistência itens de moda que fogem do dresscode convencional, por outro, marcas estão apostando cada vez mais em roupas e calçados confortáveis para ficar em casa e para ocasiões sem compromisso.

No final do ano passado, a Rider, uma das líderes brasileiras no segmento de calçados, colocou à venda novos modelos de papete estilo confy, feitas com materiais aconchegantes como moletom (nas tiras) e camurça (no solado).

Rider: o rapper MV Bill protagoniza a campanha. Rider: o rapper MV Bill protagoniza a campanha.

Agora, a marca criada pela Grendene está colocando no mercado uma nova coleção de papetes em parceria com a liga de basquete americana NBA, a RNEXT NBA.

Inspirada nos códigos da cultura de rua e do lifestyle do mundo do basquete, a coleção é composta por três novos modelos:

A papete RNEXT NBA, que tem patches removíveis dos oito times da associação (Warriors, LA Clippers, Lakers, Grizzlies, Heat, Bulls, Knicks e Nets) e tiras removíveis, para ser customizada de diversas maneiras.

A slide NX NBA, com três diferentes modelos, dos times Chicago Bulls, Brooklyn Nets e Los Angeles Lakers.

E a RNEXT NBA FINALS, com edição exclusiva e limitada, na cor preta e dourada com patches dos dois times que forem finalistas do campeonato que termina dia 22 de julho.

Rider: a jogadora de basquete Raphaella Monteiro protagoniza a campanha. Rider: a jogadora de basquete Raphaella Monteiro protagoniza a campanha.

Dois nomes de peso foram escolhidos para serem a cara da campanha Rider+NBA: o rapper MV Bill e jogadora de basquete Raphaella Monteiro.