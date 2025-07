Restaurante japonês queridinho da Faria Lima passa por reforma e muda o cardápio

Desde 2016, o Kitchin Itaim, localizado no número 83 da rua Iaiá, no coração do Itaim Bibi, se consolidou como um dos restaurantes mais procurados da região, especialmente durante o horário de almoço. Quem circula pela área, especialmente nas proximidades da Faria Lima, sabe que as mesas são disputadas. Quem não chega cedo, corre o risco de enfrentar uma longa espera.

O restaurante foi o primeiro da marca, que hoje também possui unidades no JK Iguatemi e no Shopping Leblon, no Rio de Janeiro. O Kitchin faz parte do grupo Attivo, que inclui outros restaurantes renomados como Aima, La Serena, Su e Gioia.

Apesar do sucesso, a famosa máxima "em time que está ganhando, não se mexe" não foi seguida pelo restaurante. Há alguns meses, o Kitchin Itaim fechou para uma reforma completa, reabriu com uma nova proposta estética, mais sofisticada, e um cardápio repaginado. O mobiliário passou por uma atualização completa, trazendo tons terrosos e avermelhados que dão aquele ar mais aquecido. Já a fachada ganhou um granito preto polido.

Cardápio

Além dos clássicos da culinária japonesa, o novo menu inclui toques sutis de brasilidade, pensado especialmente para o público local. Um dos grandes destaques dessa renovação é a experiência Daikoku (R$ 280 por pessoa), uma degustação que combina pratos tradicionais da casa com criações sazonais.

Sob a supervisão do chef David Fonseca, o menu proporciona uma imersão profunda na assinatura do restaurante. Embora o serviço dure cerca de uma hora e meia, o tempo vale a pena para quem deseja explorar uma experiência gastronômica completa, mesmo em um almoço mais rápido.

Para quem prefere explorar o cardápio à la carte, o restaurante oferece opções como os tartares que ganham novas versões. Entre os mais pedidos estão o Tartare de Bluefin com creme de Uni (R$ 165) e o Tartare de Robalo e Atum no Tutano (R$ 98).

Na seção “Destaques Kitchin”, o Tataki Wagyu (R$ 96) e o Kaizen Don Kitchin (R$ 72), com salmão, atum, vieira, massago, shari e nori, são opções que valem ser pedidos. O menu de Hand Rolls também foi atualizado com versões exclusivas, como o Unagui e Avocado (R$ 43), Atum Toro e Vieira (R$ 46), Berinjela e Missô (R$ 29) e Yellowtail e Aioli Yuzu (R$ 39).

E, para finalizar a refeição, entre os destaques das sobremeas estão o Tiramisú Matchá (R$ 59), o Toban Banana Caramelizada (R$ 46) e o Coulant de Missô e Yuzu (R$ 52), que encerram a experiência com um toque de sofisticação e sabor único.

Serviço: R. Iaiá, 83, Itaim Bibi, São Paulo. Telefone: (11) 2339-2072. Abre de segunda a sábado no almoço e jantar. Domingo é fechado.