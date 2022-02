Restaurante e hotel de Francis Mallmann pegam fogo no Uruguai

Neste domingo (6), o hotel e restaurante Garzón, administrado pelo chef argentino Francis Mallmann sofreu um incêndio. Localizado no vilarejo de Garzón, no estado de Maldonado, um dos carros chefes do restaurante eram as carnes assadas na brasa.

Nas redes sociais, Mallmann, que está na Patagônia, lamentou o ocorrido e agradeceu aos seus colaboradores.

“Hoje, em silêncio bebi, comi e fumei - abraçando cada sol e sombra das minhas memórias durante uma mesa muito longa, lembrando os milhares de clientes que passavam por suas portas. Com tristeza, amor e esperança abraçamos a adversidade. Que esta mesa seja um símbolo da alegria de compartilhar e conversar. Muito obrigado a todos que sentem que estamos perdidos. Voltaremos, talvez em silêncio, mas lentamente retornaremos”, escreveu o chef.

Nas redes sociais, o estabelecimento publicou uma nota detalhando o ocorrido e confirmando que o espaço entrará em obras de recuperação. “Ontem à noite nosso restaurante foi afetado por um incêndio que se alastrou e queimou grande parte do hotel. Hoje somos obrigados a fechar as portas por alguns dias. Obrigado a todos pelo apoio e mensagens de amor. Esperamos estar com vocês novamente em breve”.

Segundo o site El País, o incêndio começou durante a madrugada em uma das salas de atendimento do hotel e atingiu outras duas salas próximas. O fogo foi controlado por vizinhos e bombeiros.

Ainda não se sabe a causa do incêndio que atingiu o hotel e restaurante.

Pueblo Garzón é um pequeno vilarejo no Uruguai, com apenas dois quarteirões de extensão. Instalado há duas décadas no local, o hotel e restaurante Garzón é um ponto de importante atração turística.