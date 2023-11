Os melhores bares da região da República, em São Paulo, segundo ranking EXAME Casual 2023

Dos 100 Melhores Bares do Brasil eleitos por EXAME Casual em 2023, cinco estão próximos à Praça da República, na cidade de São Paulo. A região reúne representantes da boa coquetelaria e do que há de melhor quando se fala em boteco para tomar uma cerveja. A seleção dos estabelecimentos foi feita por um júri formado por 60 renomados críticos e influenciadores de todo o país (veja a lista no final deste conteúdo).

Cada especialista apontou dez bares de sua preferência, sem ordem de importância. Todos os votos foram compilados e organizados nesta lista. Em caso de empate, a organização foi feita por ordem alfabética. É um guia para você, leitor, conhecer o que há de melhor no país. A lista também reconhece o trabalho de toda a cadeia, dos garçons aos empresários.

Os jurados também indicaram seu bartender de preferência, a estrela por trás dos balcões. Veja a lista completa abaixo. Aproveite também para conhecer os melhores bares de São Paulo e os melhores do Rio de Janeiro.

11º Bar dos Arcos

Facundo Guerra é um conhecido da noite paulistana, e o Bar dos Arcos é a própria representação dos projetos desse empresário, que aposta na forte temática para se destacar no concorrido cenário do entretenimento em São Paulo. O espaço sob o Thea­tro Municipal brinca com lendas fantasmagóricas e ainda cria cenários instagramáveis, desde piscina de bolinhas até referências a O Iluminado.

Só que essa boa fama não se deve apenas à decoração, já que o balcão também é palco para a criação de deliciosos coquetéis, como o Tupi or not Tupi, feito com cachaça, suco de limão, mel com tucupi e açúcar. E ainda há espaço no cardápio para cervejas, vinhos e comidinhas de inspiração brasileira, como o Sertão Pegando Fogo, com filé mignon, poivre e polenta grelhada.

Serviço: Praça Ramos de Azevedo, s/n, República, São Paulo. De terça a sexta das 11h às 16h; sábado e domingo das 10h às 16h.

15º Bar da Dona Onça

É verdade que a assinatura da chef Janaína Rueda já seria suficiente para colocar o Bar da Dona Onça na lista de qualquer interessado por gastronomia. Só que a coquetelaria aproveita a mesma essência que faz sucesso na cozinha: a cultura brasileira. Por isso mesmo, vale provar as diferentes caipirinhas autorais, como a Onça Pintada, que traz tangerina e maracujá.

Serviço: Avenida Ipiranga, 200, República, São Paulo. Segunda à Sábado das 12h às 23h. Domingo das 12h às 17h.

19º Cineclube Cortina

A casa aberta neste ano próxima à Praça da República, em São Paulo é um tributo ao cinema. Nesta temporada, o Cineclube Cortina decidiu voltar seus holofotes ao cinema latino-americano. As homenagens às produções da América Latina começam pela nova carta de drinques da casa, assinada pela mixologista Chula Barmaid, que tem como inspiração dez produções cinematográficas icônicas e simbólicas da região. Na carta estão os drinques Um conto chinês (2011), feito com cachaça branca, erva mate e xarope de casca de abacaxi e servido em xícara que representa a tradição chinesa em tomar chá, e o Marte Um, assim como o filme (2022), exprime a infância e a eterna inocência que nos permite acreditar em nossos sonhos. “É uma sobremesa bebível”, define Chula. Leva cachaça branca, suco de milho, iogurte, marmelada de pêssego e aquafaba. Além disso, a dezena de filmes que inspirou os novos coquetéis estará em cartaz no cinema do espaço ao longo dos próximos meses.

Serviço: Rua Araújo, 62, República, São Paulo. Horário de funcionamento: ter. e qua. 18h à 0h; qui. e sex. 18h à 1h; sáb. 12h à 1h; dom. 12h às 21h.

19º Fel

Talvez como inspiração pelo próprio endereço, no centro histórico paulistano, no térreo do emblemático Edifício Copan, o mixologista Fábio Dias busca nos registros os forgotten classics – coquetéis pouco (ou nada) conhecidos, alguns com até 100 anos de história, para dar identidade ao Fel. E dá certo: o espaço já é queridinho dos apaixonados por coquetelaria.

Serviço: Avenida Ipiranga, 200, República, São Paulo. Terça e quarta das 18h à 0h; quinta e sexta das 18h à 1h; sábado das 12h à 1h; domingo 12h às 21h.

19º Regô

Os sócios Luiz Felippe Mascella e Daniel Mascella abriram as portas do Regô apenas seis meses antes da pandemia. Mas a boa notícia é que o empreendimento sobreviveu ao período e ainda se manteve fiel à proposta original: oferecer bons coquetéis a preços acessíveis, como o Patativa, com cachaça, matchá, limão taiti, mel e bitter. Já a decoração industrial é atração à parte.

Serviço: Rua Rego Freitas, 441, República, São Paulo. Terça a quinta das 19h à 01h. Sexta das 19h às 02h. Sábado das 18h às 02h.

Os 100 bares eleitos

Os finalistas apontados pelo júri da EXAME Casual se dividem entre dez cidades pelo país

1 Tan Tan São Paulo 2 Santana São Paulo 3 The Liquor Store São Paulo 4 Nosso Rio de Janeiro 5 Caledonia Whisky & Co. São Paulo 6 SubAstor São Paulo 7 Bar do Capincho Porto Alegre 8 MiniBar Gem Salvador 9 Cervejaria Viela Belo Horizonte 10 Bar Pirex Belo Horizonte 11 Bar dos Arcos São Paulo 11 Boca de Ouro São Paulo 11 Koya88 São Paulo 11 Picco São Paulo 15 Bar da Dona Onça São Paulo 15 Guarita São Paulo 15 Guilhotina São Paulo 15 Moela São Paulo 19 Balcão São Paulo 19 Cineclube Cortina São Paulo 19 Fel São Paulo 19 Nit São Paulo 19 Regô São Paulo 19 Seen São Paulo 19 The Punch Bar São Paulo 26 Arp Rio de Janeiro 26 Astor São Paulo 26 Cachaçaria Lamparina Belo Horizonte 26 Locale Caffè São Paulo 26 Ponto Gin Curitiba 26 Quartinho Rio de Janeiro 32 Bar Urca Rio de Janeiro 32 Bagaceira São Paulo 32 Chanchada Rio de Janeiro 32 Continental Curitiba 32 Gogo (Elena) Rio de Janeiro 32 Liz Cocktails & Co. Rio de Janeiro 32 Sede261 São Paulo 32 Sylvester São Paulo 32 Timbuca Belo Horizonte 32 Trinca São Paulo 42 Abaru São Paulo 42 Adega Pérola Rio de Janeiro 42 Boteco Rainha RJ/SP 42 Bottega 21 São Paulo 42 Brewteco Rio de Janeiro 42 Cabernet Butiquim Belo Horizonte 42 Caju São Paulo 42 Dōmo Bar São Paulo 42 Fechado São Paulo 42 Galeto Sat’s Rio de Janeiro 42 Ginger Curitiba 42 Jaguara Curitiba 42 Labuta Mar Rio de Janeiro 42 Lardo São Paulo 42 Mercadinho Bicalho Belo Horizonte 42 Mykola Lab Bar Curitiba 42 Nicolau Bar da Esquina Belo Horizonte 42 Vasco da Gama, 1020 Porto Alegre 60 Agulha Porto Alegre 60 Ananã Curitiba 60 Balbino & Martins Curitiba 60 Bar Central Recife 60 Bar da Lora Belo Horizonte 60 Bar do Luiz Fernandes São Paulo 60 Bar do Luiz Nozoie São Paulo 60 Bar do Momo Rio de Janeiro 60 Bar do Zezé Belo Horizonte 60 Borgo Mooca São Paulo 60 Bode Cheiroso Rio de Janeiro 60 Bracarense Rio de Janeiro 60 Café e Cana Salvador 60 Casa Alvorada Belo Horizonte 60 Clos São Paulo 60 EAP Empório Alto dos Pinheiros São Paulo 60 Elevado Bar São Paulo 60 Flora São Paulo 60 Florestal Belo Horizonte 60 Gran Bar Bernacca São Paulo 60 Kotori São Paulo 60 Le Jazz Petit São Paulo 60 Lemí Gastrobar Curitiba 60 Marinho Atlântica Rio de Janeiro 60 Mesa Porto Alegre 60 Moema Belo Horizonte 60 Ōkinaki Belo Horizonte 60 Olivos 657 Porto Alegre 60 Press Porto Alegre 60 Sambiquira Curitiba 60 São Cristóvão São Paulo 60 Stuzzi Rio de Janeiro 60 Toro Gramado (RS) 60 Vian Rio de Janeiro 94 Altas Gastrobar Brasília 94 Baretto São Paulo 94 Cais Rooftop Lounge Recife 94 Cascasse Il Mondo Bar São Paulo 94 Moleskine Gastrobar Fortaleza 94 Muamba Bar Belém 94 Riviera São Paulo

Os jurados

Alessandra Carneiro (Agenda Carioca), Aline Gonçalves (jornalista), André Bezerra (Duo Gourmet), Andrea D‘Egmont (jornalista), Bruno Calixto (jornalista), Carlos Altman (Estado de Minas), Carolina Daher (revistaEncontro), Caroline Grimm (@carolinegrimm), Cecilia Padilha (@yeswecook), Celina Aquino (jornalEstado de Minas), Cesar Adames (jornalista), Daniel de Mesquita Benevides (Folha de S.Paulo), Daniel Salles (jornalista @dsallesn), Daniela Filomeno (CNN Viagem & Gastronomia), Danielle Dalla Valle Machado (Bom Gourmet), Diego Fabris (Wine Locals), Diogo Carvalho (Destemperados), Edi Souza (Folha de Pernambuco), Fabio Wright (Taste & Fly), Felipe Almeida (@almeida1984), Fernanda Meneguetti (jornalista), Flávia Schiochet (jornalista), Gabrielli Menezes (Nossa), Giba Amendola (O Estado de S. Paulo), Gilson Garrett Jr. (EXAME), Giulianna Iodice (Versatille), Isadora Bello Fornari (Prazeres da Mesa), Ivan Padilla (EXAME), Ju Nakad (@natripdaju), Júlia Storch (EXAME), Juliana Andrade (@viver_para_comer), Junior Ferraro (Azul), Jussara Voss (Gazeta do Povo), Keh Correia (@kehcorreia), Kelly Lobos (Burger Fest), Lela Zaniol (Destemperados), Lorena Martins (O Tempo), Luiza Fecarotta (CBN), Marcel Miwa (Gula), Marcelo Cury (@curym), Marcelo Katsuki (Folha de S.Paulo), Marcelo Sant’Iago (Top Cocktails), Marcos Nogueira (Folha de S.Paulo), Maria Eduarda Vétere (You Must Go), Mauricio Maia (O Estado de S. Paulo), Michel Berndt (@mix_o_logic), Miguel Icassatti (Gula), Nani Rodrigues (@nanirodrigues), Patricia Ferraz (rádio Eldorado), Rafael Tonon (Eater), Renata Araújo (You Must Go), Renata Mesquita (O Estado de S. Paulo), Ricardo Castilho (Prazeres da Mesa), Roberto Hirth (@robertohirth), Rosa Moraes (The World’s 50 Best Restaurants), Saulo Yassuda (Veja SP), Sergio Crusco (jornalista), Simone Pontes (PlumiNews), Tina Bini (CNN Viagem & Gastronomia), Vanessa Lins (Folha de Pernambuco).