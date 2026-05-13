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Relação entre Alexander McQueen e Isabella Blow será tema de nova produção

Wild Bird conta a relação entre o estilista e a editora de moda que o descobriu, com direção de Andrew Haigh e roteiro escrito pelo próprio Tovey

O estilista Alexander McQueen e a editora de moda Isabella Blow (Getty Images)

O estilista Alexander McQueen e a editora de moda Isabella Blow (Getty Images)

GF
Gustavo Frank

Jonalista colaborador

Publicado em 13 de maio de 2026 às 07h31.

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A relação entre Alexander McQueen e Isabella Blow vai ganhar as telas em "Wild Bird", curta-metragem anunciado esta semana. Russell Tovey interpreta McQueen e Olivia Colman interpreta Blow, a editora de moda responsável por descobrir o estilista ainda estudante e que se tornou sua mentora e musa por anos. A direção é de Andrew Haigh, conhecido pelos longas "All of Us Strangers" e "45 Years". O roteiro foi escrito pelo próprio Tovey.

A produção é da WePresent, plataforma de artes do WeTransfer, que já financiou curtas premiados anteriormente, incluindo "The Long Goodbye", com Riz Ahmed, vencedor do Oscar de Melhor Curta-Metragem em 2022. As filmagens de "Wild Bird" começam em junho no Reino Unido.

O filme propõe uma abordagem interpretativa, não biográfica. Na trama, Blow leva McQueen numa viagem imaginada em busca de redenção emocional, revisitando uma das relações mais intensas e complexas da moda britânica dos anos 1990.

Os dois se conheceram quando Blow comprou toda a coleção de formatura de McQueen no Central Saint Martins em 1992. Ele chegou a morar no porão da casa dela em Belgravia enquanto a residência era reformada.

A amizade durou anos, mas entrou em colapso quando McQueen assumiu a direção criativa da Givenchy em 1996 e não garantiu a Blow uma posição na grife francesa. Ela se suicidou em 2007. McQueen dedicou o desfile seguinte à sua memória. Ele próprio morreria três anos depois, em 2010, aos 40 anos.

"Tenho um fascínio por McQueen desde sempre", disse Tovey em comunicado. "A amizade entre Isabella e Lee é belamente trágica e infinitamente instigante."

"Wild Bird" não é a primeira vez que a história de McQueen atrai o cinema. Em 2016, a Pathé anunciou um longa-metragem biográfico com direção do próprio Haigh e Jack O'Connell no papel do estilista. O projeto nunca saiu do papel. Em setembro de 2025, a peça "House of McQueen"estreou off-Broadway com Luke Newton como McQueen e Catherine LeFrere como Blow.

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