Relação entre Alexander McQueen e Isabella Blow será tema de nova produção

O estilista Alexander McQueen e a editora de moda Isabella Blow (Getty Images)
Jonalista colaborador
Publicado em 13 de maio de 2026 às 07h31.
A relação entre Alexander McQueen e Isabella Blow vai ganhar as telas em "Wild Bird", curta-metragem anunciado esta semana. Russell Tovey interpreta McQueen e Olivia Colman interpreta Blow, a editora de moda responsável por descobrir o estilista ainda estudante e que se tornou sua mentora e musa por anos. A direção é de Andrew Haigh, conhecido pelos longas "All of Us Strangers" e "45 Years". O roteiro foi escrito pelo próprio Tovey.
A produção é da WePresent, plataforma de artes do WeTransfer, que já financiou curtas premiados anteriormente, incluindo "The Long Goodbye", com Riz Ahmed, vencedor do Oscar de Melhor Curta-Metragem em 2022. As filmagens de "Wild Bird" começam em junho no Reino Unido.O filme propõe uma abordagem interpretativa, não biográfica. Na trama, Blow leva McQueen numa viagem imaginada em busca de redenção emocional, revisitando uma das relações mais intensas e complexas da moda britânica dos anos 1990.
Os dois se conheceram quando Blow comprou toda a coleção de formatura de McQueen no Central Saint Martins em 1992. Ele chegou a morar no porão da casa dela em Belgravia enquanto a residência era reformada.
A amizade durou anos, mas entrou em colapso quando McQueen assumiu a direção criativa da Givenchy em 1996 e não garantiu a Blow uma posição na grife francesa. Ela se suicidou em 2007. McQueen dedicou o desfile seguinte à sua memória. Ele próprio morreria três anos depois, em 2010, aos 40 anos.
"Tenho um fascínio por McQueen desde sempre", disse Tovey em comunicado. "A amizade entre Isabella e Lee é belamente trágica e infinitamente instigante."
"Wild Bird" não é a primeira vez que a história de McQueen atrai o cinema. Em 2016, a Pathé anunciou um longa-metragem biográfico com direção do próprio Haigh e Jack O'Connell no papel do estilista. O projeto nunca saiu do papel. Em setembro de 2025, a peça "House of McQueen"estreou off-Broadway com Luke Newton como McQueen e Catherine LeFrere como Blow.