Precisa montar uma apresentação? Esta IA cria os slides a partir de um simples comando

Preparar uma apresentação para uma reunião, treinamento ou proposta comercial pode consumir tempo não apenas na criação dos slides, mas também na organização das informações. Uma ferramenta de inteligência artificial pode assumir parte desse trabalho.

Uma das opções é o Gamma, plataforma que transforma um prompt, texto ou arquivo enviado pelo usuário em uma apresentação estruturada. A ferramenta cria uma primeira versão com texto, layouts e elementos visuais, que depois pode ser editada manualmente ou com comandos de IA.

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Como criar uma apresentação com inteligência artificial

O primeiro passo é acessar o Gamma e selecionar a opção de criação de uma nova apresentação. A plataforma oferece diferentes caminhos, como gerar um material a partir de uma ideia, formatar um texto já existente ou importar um arquivo.

Para começar do zero, o usuário pode descrever o que precisa no prompt. Quanto mais informações forem fornecidas, maior será o direcionamento para a estrutura da apresentação.

Um comando pode, por exemplo, indicar o público, objetivo e quantidade aproximada de slides:

"Crie uma apresentação de 8 slides sobre produtividade com inteligência artificial para profissionais de marketing. Inclua exemplos práticos, benefícios, limitações e um slide final com recomendações."

O Gamma então cria uma estrutura inicial. O usuário pode alterar títulos, textos, imagens, layouts e outros elementos antes de apresentar o material.

Também é possível usar arquivos prontos

Quem já possui informações em outro documento não precisa necessariamente começar com uma página em branco. O Gamma permite importar arquivos e transformar esse conteúdo em uma apresentação estruturada.

Esse recurso pode ser útil, por exemplo, para transformar um relatório extenso em uma sequência de slides para uma reunião. Nesse caso, a inteligência artificial fica responsável por organizar o material, enquanto o profissional verifica se a seleção das informações representa corretamente o documento original.

A IA pode acelerar a primeira versão, mas não substitui a revisão do profissional. Dados, números, nomes, fontes e conclusões precisam ser conferidos antes da apresentação.

Gamma também exporta para PowerPoint

Depois de editar o material, o usuário pode apresentar diretamente na plataforma ou exportar o arquivo. O Gamma oferece opções como PowerPoint, PDF e PNG, além da possibilidade de levar o arquivo para o Google Slides por meio do formato PPTX.

Há, porém, diferenças entre os formatos. No PowerPoint, por exemplo, tabelas podem ser exportadas como elementos editáveis. Já determinados recursos visuais podem ter comportamento diferente fora da plataforma.

Outro ponto é a marca d'água: segundo a central de ajuda do Gamma, exportações em PDF e PPTX feitas no plano gratuito exibem o selo da plataforma.

Por que usar IA para apresentações?

A criação de slides é apenas uma das tarefas que disputam espaço na rotina de profissionais. Um levantamento do Microsoft Work Trend Index apontou que funcionários são interrompidos, em média, a cada dois minutos por reuniões, e-mails ou notificações. O estudo analisou sinais agregados e anonimizados do Microsoft 365.

Nesse contexto, ferramentas de inteligência artificial podem ser usadas para reduzir o tempo dedicado a tarefas operacionais. O ganho, porém, depende de como o profissional utiliza a tecnologia.

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Uma apresentação criada automaticamente também pode conter informações genéricas, erros ou uma estrutura inadequada para o público. Por isso, o processo não termina quando os slides são gerados.

Antes de uma reunião, vale conferir principalmente:

informações e números utilizados

fontes dos dados apresentados

sequência lógica dos slides

excesso de texto em cada página

adequação do conteúdo ao público

eventuais informações confidenciais inseridas na ferramenta

A inteligência artificial pode, portanto, assumir parte do trabalho de montagem de uma apresentação, especialmente quando existe pouco tempo para preparar a primeira versão. O papel do profissional passa a incluir também a definição do objetivo, a seleção das informações e a revisão do material produzido.

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