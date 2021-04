Rains, marca cool dinamarquesa de casacos impermeáveis, chega ao Brasil

Algumas marcas são capazes de reinventar uma categoria. É o caso da dinamarquesa Rains. Fundada em 2012, ou seja, menos de dez anos atrás, a grife de moda conseguiu dar um novo sentido para uma peça bastante funcional no guarda-roupa, porém usualmente sem graça, a capa de chuva.

Com o design minimalista próprio dos escandinavos e uso de materiais sintéticos de primeira qualidade, os casacos impermeáveis da Rains passaram de necessidade a desejo. O problema, principalmente nesses tempos de isolamento, é o acesso ao produto. Era preciso viajar pra a Europa ou o Estados Unidos para adquirir uma peça da marca.

Casaco Rains: reinvenção da categoria capa de chuva Casaco Rains: reinvenção da categoria capa de chuva

Até agora. A Casual EXAME antecipa por aqui a chegada da marca ao Brasil, a princípio como uma edição limitada. A partir de 6 de abril, algumas peças importadas da Rains estarão à venda na Foxton, do Grupo Soma, nas lojas físicas (nas cidades que permitirem a abertura das lojas neste momento de restrição de circulação) e no site.

O destaque são as capas de chuva unissex e as mochilas. A modelo Jackets Rains, na cor preta ou bege, tem uma pegada urbana e tecnológica. É inspirada nas clássicas roupas de chuva, mas com um design mais arrojado e acabamento fosco e liso. Tem resistência à água, capuz ajustável com função boné e escudo contra tempestades. O preço é 1.139 reais.

Entre as mochilas, o modelo Backpack, na cor bege, tem um estilo clássico, espaços multiusos para laptop, bolsos ocultos e fechos magnéticos. As alças são ajustáveis. É um bom curinga para ir do ambiente mais informal ao escritório – novamente, quando os ambiente se trabalho estiverem abertos para funcionar. Custa 1.139 reais.

Já a mochila Roll Top Rucksack Rains, em tecido impermeável preto, vem com alças ajustáveis com laço para cadeado, grande compartimento interno, bolso frontal e espaço para laptop com acesso na lateral. Suas costas acolchoadas proporcionam bom conforto. Sai por 1.299 reais.

Mochila Rains à venda na Foxton: impermeável e para uso urbano Mochila Rains à venda na Foxton: impermeável e para uso urbano

As peças da Rains foram trazidas para compor com as coleções da Foxton. A marca de moda masculina foi criada em 2004 no Rio de Janeiro pelos estilistas Rodrigo Ribeiro e Marcella Mendes. Apresenta uma moda casual urbana, com peças básicas de bom corte, como jaquetas leves e calças de alfaiataria. No fim de 2015 foi adquirida pelo grupo Soma.

No ano passado, mesmo com a pandemia, a marca abriu seis lojas, totalizando 20. O faturamento foi de 36,4 milhões, uma queda de 5,9% em relação ao ano anterior, resultado esperado com a restrição de circulação e economia em baixa. Mas a recuperação no fim de 2020 foi expressiva. Quase metade da receita foi alcançada no quarto trimestre.

O grupo Soma registrou uma receita bruta de 1,45 bilhão de reais em 2020, queda de 3,4% em relação ao ano anterior. No IPO do ano passado, a empresa levantou 1,82 bilhão. Em março deste ano, anunciou a criação de um braço de corporate venture capital para investir em startups.

O foco desse braço de corporate ventures será em marcas de moda em estágio inicial e com grande potencial de crescimento, assim como empresas que possam contribuir com as etapas da cadeia de valores do grupo. Grandes grupos de moda, como a Arezzo, estão capitalizados e indo às compras. A diferença desse movimento de agora com momentos anteriores desse mercado é que os conglomeados perceberam que as marcas precisam, dentro de uma mesma estrutura, manter a identidade e a liberdade criativa - até para fazer parcerias como a da Foxton com a Rains.