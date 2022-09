Queridinho dos famosos, restaurante Beefbar ganha novo cardápio em SP

Basta fuçar o Beefbar no Instagram para perceber que o restaurante é queridinho dos famosos e das redes sociais. E, dois anos depois chegar a São Paulo – com participação do ex-piloto Felipe Massa na sociedade –, o point recebeu novo cardápio sob supervisão de Thierry Paludetto, head chef do grupo monegasco, com referências às filiais da Sardenha, na Itália, e de Atenas, na Grécia.

Com receitas multiculturais (e toque autoral), o restaurante procurou inspiração nas street food para pratos compartilhados, como quesadillas mexicanas, com short rib Angus, queijo Manchego e trufas negras frescas (69 reais); frango frito norte-americano (31 reais) com pimenta Sichuan, que remete à Ásia; avocado hummus servido no pão pita (38 reais); e tempurá de milho (29 reais).

Também há opções como Lobster mix, que traz lagosta, avocado, romã, vagem e gergelim (69 reais) e o Passion fruit ceviche, com Saint Peter, batata doce, pepino, maracujá e Sichuan (39 reais). Ainda há pappardelle fresco com ragu bolonhesa de Wagyu (82 reais); Keto Bowl, feito com salmão selado, tomate, avocado, romã, vagem, milho e molho (84 reais); e salmão teriyaki (76 reais).

Já o bar comandado por Ricardo Takahashi ganhou nova carta de drinks, desde Melancita, com gim, melancia, gengibre e tônica; até o Exotic Queen, com gim, licha e tônica – cujos preços variam entre 39 reais e 68 reais, de acordo com o gim escolhido. Entre os coquetéis, se destacam o Savage, com gim, pepino, manjericão e Lillet (34 reais) e o Passion Negroni com morango (36 reais).

