Quer ter um Porsche no pulso? Novo relógio da TAG Heuer torna isso possível

Oficialmente anunciado hoje, mais exatamente às 10h no horário de Brasília, o novo relógio da TAG Heuer marca uma nova fase da companhia. Isso porque a novidade não é apenas dela – é também da Porsche. Com o TAG Heuer Carrera Porsche Chronograph, cuja versão mais em conta custa R$ 41.593, a relojoaria suíça dá início a uma aliança estratégica com a montadora alemã.

O relógio exalta as três cores da Porsche – vermelho, preto e cinza. O mostrador remete ao asfalto e os algarismos são os mesmos que se avistam no painel de um carro da montadora. A novidade tem caixa de aço polido e escovado – são 44 milímetros de diâmetro – e bezel com taquímetro fixo de cerâmica preta.

Repare ainda no cristal de safira abaulado e chanfrado com tratamento antirreflexo duplo e no fundo da caixa de safira aparafusado em aço. A novidade resiste embaixo d´água a até 100 metros de profundidade, tem números, ponteiros e detalhes luminescentes e está disponível em duas versões.

A que tem pulseira preta de couro de bezerro com relevo e costura à mão, além de fecho dobrável em aço com botões duplos de segurança, custa 41.593 reais. Quem opta pela pulseira em aço com formato H e fecho dobrável em aço com botões duplos de segurança precisará desembolsar 42.416 reais.

A TAG Heuer e a Porsche têm uma equipe de corrida em comum na Fórmula E (foi instituída em 2019). Nos anos 1980, elas desenvolveram um motor em conjunto para a McLaren na Fórmula 1. Foi com ele que Niki Lauda venceu o campeonato de 1984 e Alain Prost levou os títulos de 1985 e 1986.

Informalmente, porém, os pontos em comum da montadora com a relojoaria são vários. O mais conhecido deles leva o nome de Carrera. Para a Porsche é o nome de seu motor mais poderoso; para a TAG, uma de suas linhas de relógio mais conhecidas. É uma homenagem, nos dois casos, à corrida de automobilismo mais eletrizante do México.

Na prática, a aliança se traduz no lançamento de produtos desenvolvidos em conjunto e no compartilhamento de estratégias de marketing, o que inclui a promoção de eventos simultâneos para compradores em potencial – as duas companhias continuam sendo empresas independentes. O CEO da TAG é Frédéric Arnault, filho do terceiro homem mais rico do mundo, Bernard Arnault (é o presidente e acionista majoritário da LVMH, dona da relojoaria).

“Uma união como essa é única”, disse à EXAME, com exclusividade, Detlev von Platen, um dos integrantes do conselho executivo de vendas e marketing da Porsche. “Permite que nossas marcas se preparem melhor para o futuro e tracem estratégias parecidas. Juntos somos mais fortes para enfrentar os atuais desafios da indústria automobilística e do mercado de relógios”.