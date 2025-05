Quer começar a beber uísque? Conheça esses drinks essenciais

O mercado global de uísque deverá registrar um crescimento de 5,6% nos próximos cinco anos, segundo a consultoria Mordor Intelligence. A análise mostra que a inclusão de novos ingredientes nas bebidas alcoólicas tem atraído a atenção dos consumidores.

Vitória Kurihara, premiada no World Class Competition 2024 e embaixadora da Diageo, explica que os drinques ajudam a reduzir o impacto inicial para quem prova o uísque pela primeira vez. “Os ingredientes suavizam a potência alcoólica e realçam sabores específicos do destilado”, afirma.

Para o mixologista Gabriel Santana, do Santana Bar, em São Paulo, os drinques são o melhor caminho para a iniciação no uísque, especialmente por causa do teor alcoólico — cerca de 40%, em comparação aos 12% de um vinho.

“Um bom drinque para começar é o Penicillin, que leva xarope de mel, xarope de gengibre e limão. Ele traz a potência do destilado, mas com uma refrescância agradável”, diz.

Segundo Santana, a ideia é evoluir o paladar até chegar a drinques mais clássicos, como o Old Fashioned (feito com bourbon, angostura e laranja).

Aline Araújo, sócia-proprietária do speakeasy paulistano The Door: Hideout, reforça a importância da qualidade dos ingredientes, independentemente do drinque escolhido. No bar, um dos destaques é o Chave Mestra, preparado com single malte, licor de umê (fruta japonesa) e bitters, combinando sofisticação e inovação no copo.