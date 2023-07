Janaína Rueda, Renata Vanzetto e mais 80 chefs participam de evento gastronômico no litoral norte

De sexta-feira, 28, à domingo, 30, acontece um grande encontro gastronômico com mais de 80 chefs brasileiros. O Arraial Gastronômico do Projeto Buscapé retorna em mais uma edição em Camburi, no litoral norte de São Paulo, para angariar fundos para o projeto social Buscapé.

Este ano, o objetivo da organização é realizar um evento ainda maior para também beneficiar as vítimas do temporal de fevereiro de 2023, no litoral norte de São Paulo.

“A tragédia impactou a região como um todo e afastou o turismo recorrentemente visto em tempos passados no litoral. Por isso, estamos muito felizes em promover mais uma edição do Arraial Gastronômico, e neste ano com a missão de ajudar todos que foram atingidos pela tragédia, assim como ajudar a reestruturar a nossa região”, comenta o chef e curador do Arraial, Eudes Assis.

Durante o começo do ano, o projeto ajudou as vítimas por meio da arrecadação de doações, montagem de marmitas e uma campanha de “vaquinha online”, que angariou mais de R$ 1.280.346,86, revertidos na compra de material de construção, móveis e eletrodomésticos para as famílias que perderam tudo.

O evento, que no seu terceiro ano passou a fazer parte do calendário da cidade de São Sebastião, é a única forma de arrecadação do Projeto Buscapé, que atende mais de 170 crianças e adolescentes, entre 7 e 15 anos, em situação de vulnerabilidade social. Na sede do projeto, além do acolhimento, os alunos participam de atividades como judô, ballet, teatro, música, culinária, yoga e artes plásticas.

Dentre os chefs confirmados estão: Marcelo Correia Bastos, Renata Vanzetto, Jefferson Rueda, Janaina Rueda, Telma Shiraishi, Pier Paolo Picchi, Edinho Engel, Giovanna Grossi, Saulo Jennings, Benny Novak, Lucas Corazza, Carol Fiorentino e muitos outros.

Ao total, mais de 80 chefs estarão no evento, com pratos elaborados e servidos pelos mesmos, por valores que variam de R$ 5 a R$ 35.

O evento terá ainda atrações para as crianças, com as tradicionais brincadeiras, como pescaria, boca do palhaço, entre outras, por R$ 5 cada, também com renda revertida para o projeto.

A bebidas ficarão por conta dos cervejeiros artesanais do litoral, das sommeliers Daniela Bravin e Cássia Campos, do Sede261; da Carol Oda, com drinks e destilados; da Nina Bastos, do Jiquitaia, com Caju Amigo; do gin local Single Fin, do Bar do Manacá, além dos produtores de vinho Alexandre Baptista e Fabiana Fernandes, da Vinícola Cannion.

Confira a lista completa de chefs

Adriano Emidio, Alexandre Barreiro, Ananias, Arthur Nagae, Barbara Guth, Benny Novak, Benoit Mathurin, Bia Limoni, Carol Esquilante, Carol Fiorentino, Cássia Campos, Célia Ferro, Ceres Borges, Corrin Wilkinson, Dagoberto Torres, Dani Bravin, Daniel Baptista, Daniel Gardingo, Dario Costa, Edinho Engel, Edu Lascane, Fábio Assis, Fábio Vieira Mikaela, Fernando Bourgogne, Fernando Pulcino, Flávio Miamura, Francisco Santana, Gerard Barberan, Gil Gondim, Gil Guimarães, Giovanna Grossi, Greg Caisley, Gustavo Rodrigues, Henrique Schoendorfer, Ieda Matos, Isis Talita, Ivan Santinho, Janaína Rueda, Jefferson Rueda, Lara Carolina, Laura Estima, Lucas Corazza, Luciano Antonello, Madson Bessa, Marcelo Correia Bastos, Mariana Dias, Martin Casilli, Mel Archila, Mônica Rangel, Noberto de Oliveira, Paula Labaki, Paulo Yoller, Pedro Roxo, Pedro Scarpa, Pier Paolo Picchi, Renata Vanzetto, Raisa de Matos, Renato Carioni, Roberto Ravioli, Rodrigo Ribeiro, Rodrigo Frassini, Saulo Jennings, Simone Zaranise, Tanea Romão, Tássia Magalhães, Telma Shiraishi, Tonhão, Valmir Alexandrini, Vanessa Silva, Vinícius Rojo, William Ribeiro.

Serviço:

11ª edição do Arraial Gastronômico do Projeto Buscapé

Data: 28, 29 e 30 de Julho (sexta, sábado e domingo), das 19h à meia noite.

Local: Campo de Futebol de Camburi - Rua Olimpio Faustino nº 42, Camburi/São Sebastião/SP

Chave PIX para doações: CNPJ - 11.171.772/0001-02 ou projetobuscape1@gmail.com