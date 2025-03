Quanto recebem os CEOs mais bem pagos do setor automotivo

Mesmo com as mudanças de tecnologia, disputa entre países e mudança de comportamento dos consumidores, o setor automotivo segue sendo um dos mais lucrativos do mundo, com remunerações milionárias para seus principais executivos. Embora as remunerações dos CEOs do setor variem, o padrão é claro: altos salários atrelados a um desempenho financeiro robusto e a lideranças que guiam gigantes do setor para novos horizontes.

A cada ano, esses executivos não apenas comandam empresas bilionárias mas também têm de tomar decisões que influenciam toda a indústria global, especialmente em um momento em que o mercado está mudando rapidamente, com a chegada dos carros elétricos e a transformação digital das montadoras.

O impacto financeiro desses pacotes salariais é refletido em um setor em constante adaptação, que enfrenta novas demandas e desafios globais. A crescente pressão por sustentabilidade, inovação e competitividade tem levado as montadoras a investir em novas tecnologias, além de investir fortemente na diversificação de produtos. Ao observar as remunerações dos CEOs mais bem pagos do setor, é possível perceber o reflexo dessa alta responsabilidade e o impacto que essas lideranças têm na transformação da indústria automobilística.

Carlos Tavares, ex-CEO da Stellantis, liderou a lista dos mais bem pagos em 2023. O executivo recebeu aproximadamente 39 milhões de euros (cerca de R$ 240 milhões). No fim do ano passado, o executivo anunciou sua saída da companhia. Tavares deixou sua posição antes do esperado devido a divergências de visão sobre o futuro da montadora com o conselho e alguns acionistas.

A segunda posição da lista de CEOs mais bem pagos foi ocupada por Mary Barra, CEO da General Motors. Em 2023, Barra recebeu um pacote de remuneração total de US$ 27,8 milhões. Embora seu salário tenha sofrido uma redução de 4% em relação a 2022, principalmente devido a um ajuste nos bônus, sua liderança continua a ser fundamental para o gigante americano. Barra tem se destacado por conduzir a GM em direção à eletrificação e novas tecnologias, em um momento crucial de transformação para a indústria automotiva.

Em terceiro lugar, Jim Farley, CEO da Ford, também garantiu uma remuneração significativa. Farley obteve aproximadamente US$ 26,5 milhões em 2023. A estratégia da Ford, que inclui investimentos pesados em veículos elétricos e em novas parcerias, tem sido um pilar importante da gestão de Farley, refletindo no seu pacote salarial.