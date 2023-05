Quanto Gisele Bündchen é capaz de arrecadar em um baile beneficente?

Gisele Bündchen cumpriu com louvor seu papel, e não foi nas passarelas. A modelo e ativista apresentou no sábado passado, 20 de maio, o primeiro baile beneficente de gala do Fundo Luz Alliance, uma parceria entre Gisele Bündchen com a BrazilFoundation, no Fairchild Tropical Botanic Garden, em Miami.

Hoje foi divulgado o valor arrecadado no baile, que divulgamos aqui com antecedência: 5 milhões de reais. O recurso será direcionado ao Fundo Luz Alliance, cujo objetivo é apoiar organizações da sociedade civil voltadas para a preservação e regeneração dos seis biomas brasileiros (Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal) e mais o bioma costeiro marinho.

Segundo Gisele, o evento não foi criado apenas para arrecadar dinheiro para uma causa. “Queremos destacar a importância de unir forças para regenerar nossos ecossistemas”, diz. “Eu escolhi apoiar os sete diferentes biomas brasileiros, pois acredito que tudo está interconectado e a natureza precisa estar em equilíbrio para que toda vida prospere..

A bailarina Ingrid Silva, do Dance Theatre of Harlem, comandou a cerimônia que contou com cerca de 300 convidados. A cantora Ivete Sangalo fez o público dançar e cantar seus hits. Após a apresentação, a DJ brasileira Marina Diniz continuou com seus sets animados.

O evento contou com a inspiradora Robin Roberts, âncora do programa Good Morning America da ABC, das supermodelos Karlie Kloss, Karolina Kurkova, Ines Rivero, Rachel Maia, presidente do Pacto Global da ONU no Brasil.

Vestido Stella McCartney, joias Vivara e obra de Vik Muniz

Tasso Azevedo, empreendedor na área da sustentabilidade, fez um discurso sobre conscientização ambiental. "Ao apoiar iniciativas e organizações dedicadas à proteção e restauração desses biomas, podemos ampliar seu impacto. Podemos fornecer recursos e oportunidades para que as comunidades locais prosperem, preservando seu rico patrimônio cultural e estilo de vida sustentável."

Entre os itens leiloados estavam o vestido branco Stella McCartney, remodelado exclusivamente para a ocasião, o conjunto de jóias Vivara usados por Gisele Bündchen no evento, uma obra do artista Vik Muniz, uma fotografia de Sebastião Salgado, uma experiência exclusiva no carnaval de Salvador com cinco noites no Fera Hotel, duas noites no Camarote Salvador e subida no trio com Ivete Sangalo.

“A arrecadação desta noite vai apoiar a conservação da biodiversidade e proteger os ecossistemas naturais, espécies e recursos hídricos, promovendo meios de subsistência mais sustentáveis”, diz Rebecca Tavares, CEO da BrazilFoundation.

A BrazilFoundation é uma organização que conecta líderes e organizações da sociedade civil com uma rede global de apoio para promover equidade, justiça socioambiental e oportunidades no país. Em 23 anos de atuação, a entidade investiu 42 milhões de dólares, beneficiando mais de 600 organizações em 244 cidades brasileiras.