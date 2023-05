Programa de mentoria da Rolex para artes e arquitetura celebra 20 anos

Uma comunidade de várias gerações de renomados artistas e profissionais das artes, conectados por meio da iniciativa 'Rolex Mentor and Protégé', está se reunindo com o mundo cultural grego para o 'Rolex Arts Festival' em Atenas para celebrar as conquistas de 20 anos do programa de mentoria, que vem unindo jovens aprendizes a renomados representantes de áreas artísticas como cinema, literatura, música, artes visuais, teatro, dança e arquitetura.

O festival, que contará com 17 eventos públicos − entre apresentações, leituras, exposições, discussões e muito mais − acontece de 26 a 28 de maio em locais por toda a capital grega, incluindo ainda transmissões ao vivo pelo canal da marca. Os brasileiros Gilberto Gil, Julián Fuks e Eduardo Fukushima são alguns dos participantes do programa ao longo desses 20 anos e que estão na programação do evento.

Atenas, berço das artes

Mais de 50 aprendizes de todos os ciclos e sete formas de arte farão suas apresentações em diversos locais de Atenas durante esses três dias. O foco do “Rolex Arts Festival: Celebrating 20 Years of Mentoring” será o impacto e o legado do apoio da Rolex a essas dezenas de artistas ao longo de duas décadas e a importância da transmissão de conhecimento entre as gerações para a perpetuação do patrimônio artístico.

“A Rolex inaugurou esta iniciativa em 2002 com o objetivo de transmitir a arte do mais alto nível de uma geração para a outra, por meio da tradição consagrada da mentoria”, disse Rebecca Irvin, chefe do programa de mentores da Rolex. “Criamos esta ocasião em Atenas, um dos maiores berços das artes e da cultura, para convocar uma alegre reunião da comunidade do programa de mentoria, refletir sobre o que fizemos juntos e compartilhar essas conquistas com o público por meio do Rolex Arts Festival."