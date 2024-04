A oportunidade exclusiva de jantar em uma mesa na cozinha do Copacabana Palace

Há 100 anos o Copacabana Palace, do grupo Belmond, é um ícone da história do Rio de Janeiro e do Brasil. Já hospedou as maiores celebridades e autoridades do mundo, além de ser palco dos principais eventos e celebrações do país. Agora, quem quiser pode ter a experiência de jantar em uma mesa exclusiva dentro da cozinha do Cipriani, eleito o 16º melhor restaurante do Brasil pelo ranking EXAME Casual em 2023.

A Mesa do Chef Dom Pérignon foi milimetricamente concebida para conduzir até seis convidados a uma experiência única, que vai da gastronomia à ambientação, passando claro, pelos vinhos premiados. A mesa, localizada no coração da cozinha do restaurante, foi customizada com a inconfundível logomarca, o “shield” da Dom Pérignon.

Ali é possível ver os movimentos cuidadosos do chef Nello Cassese e da sua equipe no Cipriani. Este é primeiro espaço proprietário da Dom Pérignon na América Latina, seguindo o modelo de experiências exclusivas já realizadas na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos.

“A busca pela perfeição, o uso dos melhores ingredientes e a mistura de inovação com a tradição são fatores em comum que levaram a esta parceria. O Cipriani e o chef Nello vêm se destacando no cenário gastronômico e, como a Dom Pérignon sempre está próxima e atenta a talentos e inovações, esta parceria que já existe há alguns anos evoluiu para esta mesa exclusiva. E mais novidades virão em breve”, afirma Mateus Godoy, group brand manager da Dom Pérignon no Brasil.

Mesa do Chef Dom Pérignon. (Lucas Vianna/Divulgação)

Quanto custa a experiência

A Mesa do Chef Dom Pérignon está disponível nos jantares de segunda-feira a sábado. O serviço com os champanhes Dom Pérignon é oferecido em duas versões: a Mesa do Chef Experience Plenitude 1 e Mesa do Chef Full Experience Plenitude. Os menus não seguem um cardápio fixo, eles são definidos a partir dos produtos mais frescos que o chef tem à sua disposição no dia.

A Mesa do Chef “Experience Plenitude 1” é um menu harmonizado em dez tempos que se inicia com uma taça de Dom Pérignon Vintage 2013, segue com vinhos italianos e brasileiros. A experiência custa R$2.950 + 10% taxa de serviço.

Chef Nello Cassese: no comando da equipe do Cipriani. (Lucas Vianna/Divulgação)

Já a Full Experience Plenitude tem também dez tempos e promove um mergulho mais profundo nas plenitudes vintages de Dom Pérignon. Em harmonizações, são servidas taças de três millesimes da marca, vinhos italianos de alta gama e, para finalizar, a sobremesa vem acompanhada pelos icônicos Sauternes. O preço por pessoa é R$5.950 + 10% taxa de serviço.

Serviço: reservas pelo e-mail cipriani.cop@belmond.com ou pelo telefone (21) 2548 7070.