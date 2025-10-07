Pop

Morte de Odete Roitman faz 'Vale Tudo' ter maior audiência para uma novela das nove desde 2023

Pela primeira vez desde 2023, a Globo conquista audiência no Ibope maior que 30 pontos em uma novela das nove

Debora Bloch interpreta uma das personagens mais famosos da teledramaturgia brasileira (TV Globo/Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 15h45.

A icônica cena da morte de Odete Roitman, interpretada por Debora Bloch no remake de "Vale Tudo", provou que a teledramaturgia brasileira ainda consegue registrar boas audiências.

O remake da novela de 1988 bateu recorde de aparelhos sintonizados, com um pico de audiência que ultrapassou todos os episódios anteriores da trama e alcançou uma faixa que a Globo não atingia com um folhetim das nove desde 2023.

Odete volta a reinar no Ibope

Exibida nesta segunda-feira, 6, a morte de Odete Roitman registrou 30,9 pontos de audiência no Ibope na Grande São Paulo, segundo dados divulgados pelo Notícias da TV.

Durante a semana passada inteira, "Vale Tudo" já vinha conquistando grandes públicos. O episódio exibido no sábado, 4, por exemplo, teve 23,9 pontos no Ibope. O de sexta-feira chegou a 26,9.

As últimas duas novelas da Globo do horário das nove, "Mania de Você" e "Renascer", em nenhum momento chegaram aos 30 pontos de audiência na Grande São Paulo.

A última vez que uma novela das nove da Globo conquistou uma pontuação de audiência na mesma faixa da morte da vilã de "Vale Tudo" foi em 2023, durante a reta final de "Terra e Paixão".

'Vale Tudo' beneficiou outros programas

O Jornal Nacional também se beneficiou ao "fazer sala" para o assassinato de Odete, registrando 28,1 pontos --seu melhor desempenho desde 7 de agosto de 2023, quando marcou 28,8 pontos.

O fenômeno se estendeu até a "Estrela da Casa", que vem batendo recordes negativos de audiência. O reality alcançou 15 pontos no Ibope na segunda-feira, após ter 8,6 pontos no domingo e 7,8 na quarta-feira.

