Punta del Este: o destino dos sonhos para amantes de vinho, arte e gastronomia

Recentemente, tive o privilégio de visitar Punta del Este, cidade que combina o melhor da arte, vinhos, alta gastronomia e paisagens deslumbrantes. Essa experiência foi um mergulho em tudo que o Uruguai tem a oferecer de mais sofisticado, deixando memórias que ficarão para sempre na minha mente e no meu paladar.

Minha jornada começou com uma visita à icônica Casa Pueblo, a obra-prima do artista Carlos Páez Vilaró. Mais que um museu, é uma celebração da vida e do legado dele, com suas paredes brancas em formas orgânicas que ecoam o movimento das ondas. Durante o tour pelo atelier, é impossível não sentir a presença vibrante do artista em cada detalhe. O pôr do sol ali é mágico – um espetáculo que transcende a arte e conecta todos à natureza de forma profunda e única.

A gastronomia

Quando se trata de gastronomia, Punta del Este também impressiona. Apesar da forte tradição uruguaia com as carnes, um dos melhores restaurantes de frutos do mar que já visitei está aqui: Lo de Tere, comandado pela chef María Elena Marfetán. O menu celebra peixes frescos e mariscos de altíssima qualidade, harmonizados com perfeição com os Albariños uruguaios, que têm conquistado os amantes de vinho pela sua elegância e frescor e grande salinidade.

A grande estrela, entretanto, foi a Bodega Garzón, uma vinícola que elevou o Uruguai ao cenário mundial do vinho. Ser negociada na Place de Bordeaux é um feito que poucas vinícolas fora da França conseguem, e isso coloca Garzón lado a lado com os grandes nomes do mundo.

Tive a honra de ser guiado pelo enólogo Germán Bruzzone e pelo CEO Christian Wylie. Eles me apresentaram o trabalho minucioso realizado nas mais de 1.400 parcelas de vinhedos, sempre em busca de vinhos frescos e em total respeito ao terroir da região de Pueblo Garzón. Na degustação, três rótulos se destacaram:

Albariño Petit Clos , uma expressão vibrante e mineral.

Sauvignon Blanc Single Vineyard , cheio de complexidade e frescor.

Balasto , o icônico vinho que homenageia o solo pedregoso da região e traduz a essência do Uruguai em cada taça.

Além dos vinhos, a estrutura de turismo da Garzón impressiona. Experiências personalizadas encantam desde iniciantes até conhecedores, garantindo que cada visitante construa suas memórias inesquecíveis.

Punta del Este é um destino que combina luxo, cultura e natureza de forma harmoniosa. Com a alta temporada se aproximando – de dezembro a janeiro –, é o momento perfeito para explorar tudo que essa cidade tem a oferecer. Seja para assistir ao pôr do sol na Casa Pueblo, jantar em um restaurante premiado ou degustar vinhos de altíssima qualidade, Punta del Este promete encantar todos os sentidos.