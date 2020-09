Pulseira de aço: lançamento da Panerai segue tendência da relojoaria

Pulseiras de relógios feitas em aço são práticas e resistentes. Historicamente, eram as favoritas de mergulhadores, militares, engenheiros, exploradores. Mas só passaram a ser bem vistas com bons olhos pelo segmento de luxo a partir dos anos 1970. O novo Luminor Marina da Panerai, apresentado nesta quarta-feira 9 de setembro, faz a interseção entre esses dois universos: modelos pensados para o mergulho e do segmento da alta relojoaria.

A Panerai revigora a icônica coleção Luminor Marina, destaque da marca este ano, com um novo conceito de pulseira de metal. O material não é usual nas linhas da manufatura suíça-italiana, mais afeita ao couro e a materiais sintéticos. O design foi aperfeiçoado, assim como a funcionalidade. A nova pulseira é composta por elos que espelham a silhueta da ponte de proteção da coroa. Agora, está baseada em uma construção que reduz o número de parafusos necessários ao longo de suas laterais.

O objetivo é combinar função, design e resistência. A pulseira incorpora componentes pensados para dar mais ergonomia e ajuste. Integrada à caixa e equipada com um sistema de intercambialidade, é mais leve do que as versões anteriores, graças ao trabalho em afinar o elo. O fecho de botão duplo atualizado também apresenta recursos reinventados de geometria que minimizam suas dimensões e espessura.

O lançamento da nova versão do Luminor Marina aconteceu na feira Watches & Wonders de Xangai, que teve início nesta quarta-feira. O salão do grupo Richemont, acontece originalmente em Genebra, mas tem versões em Miami e, pelo segundo ano, na capital financeira da China. O evento de Xangai este ano vai até o dia 13 de setembro e está sendo realizado tanto presencialmente como virtualmente.

O novo relógio também vai ao encontro de uma tendência do momento. Outras manufaturas de luxo apresentaram recentemente versões com pulseira de aço. A Patek Philippe lançou uma versão feminina do Nautilus. A Bulgari trouxe em uma variação do Octo Roma com detalhes em ouro rosé. A Chopard apostou no Alpine Eagle. Até a Rolex inovou com uma pulseira com melhor encaixe na caixa do clássico Submariner.

O Luminor Marina é a estrela deste ano da Panerai. A linha remodelada já havia sido apresentada em eventos próprios da manufatura de Florença. Com códigos estéticos condizentes com o novo direcionamento de design da coleção, o modelo tem o mostrador em estrutura sanduíche, uma construção introduzida pela Panerai no final da década de 1930 para modelos destinados a mergulhadores da Marinha Real, que se tornou a assinatura da marca.

A referência à tradição é enfatizada pela luminescência verde neon dos indicadores garantidos pelo uso do Super-LumiNova. Por fim, a robustez e confiabilidade na questão mecânica são garantidas pelo desempenho técnico do calibre P.9010, com movimento de corda automática de apenas 6 mm de espessura e barril duplo, historicamente aplicado à linha Luminor Marina. A caixa é de 44 mm, a reserva de marcha de 3 dias e a resistência à água vai até 300 metros de profundidade.