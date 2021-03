Príncipe Harry revela qual ator gostaria que o interpretasse em The Crown

Quando The Crown estreou sua primeira temporada em 2016, a produção original da Netflix trouxe a ousadia de unir o relato de inspiração histórica com um visual deslumbrante. Mas não foi só isso. A proposta era unir diferentes públicos, no interesse pela reconstituição da trama política da época e também pelos bastidores da realeza.

A série da Netflix, que atualmente está na quarta temporada e mostra a chegada de Diana na família real, além de Margaret Thatcher no poder, foi defendida pelo Príncipe Harry em entrevista a James Corden ao programa The Late Late Show.

Na conversa, ao ser questionado sobre sua opinião sobre a série, Harry disse que se sente muito mais confortável assistindo The Crown, que contém ficção, do que as notícias que saem na imprensa sobre ele, sua esposa e família. “Nós sabemos como a imprensa britânica é, e isso estava destruindo a minha saúde mental, é muito tóxica. Então eu fiz o que qualquer marido ou pai faria, e afastei minha família”, disse.

Durante a entrevista, feita pelos arredores de Los Angeles em um ônibus de excursão, Corden perguntou ao Príncipe qual ator ele gostaria que o interpretasse na série sobre sua família.

Confundindo o nome do ator com ‘Daniel’, Harry sugeriu Damian Lewis, com Corden dizendo que a estrela de Homeland seria uma ótima ideia. “Acho que Damian Lewis poderia interpretar você, e eu interpretaria o William, esse seria o elenco”, disse Corden, com Harry respondendo com ironia: “Não significa um bom elenco, mas é um elenco.”

Na semana passada, Harry e sua mulher, Meghan Markle, completaram sua cisão da família real britânica, após informarem à rainha Elizabeth II que não serão mais membros ativos da monarquia, informou o Palácio de Buckingham.

Com a decisão, o príncipe Harry foi destituído de seus títulos militares honorários e nomeações, informou a Casa Real, consolidando a profunda divisão que se abriu entre o príncipe e a família quando ele e sua mulher, Meghan, anunciaram que queriam se afastar de suas funções oficiais.