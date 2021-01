Prepare a pipoca: 5 dicas de filmes e séries para assistir no final de semana

Terror com o documentário Night Stalker (Netflix) e a segunda temporada de Servant (Apple TV+), suspense, com a terceira temporada de American Gods que já está disponível no Prime Video, ação com as lutas futuristas de Zona de Combate (Netflix) e comédia da Marvel em WandaVision (Disney+). Essas são as seleções de filmes e séries para o final de semana no streaming.

Servant 2ª Temporada (Apple TV+)

A série que chega à segunda temporada narra a história do casal Dorothy e Sean Turner. Após a perda trágica de seu bebê, o casal da Filadélfia Leanne para ser a babá de seu filho, Jericho, que na verdade é uma boneca reborn. A chegada de Leanne traz acontecimentos estranhos e assustadores para o casal. Estrelada por Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Nell Tiger Free e Rupert Grint, a segunda temporada estreia hoje, e já está confirmada para mais uma temporada.

Night Stalker: Tortura e Terror (Netflix)

A minissérie documental da Netflix Night Stalker: Tortura e Terror conta a fascinante história real da caçada a um dos mais famosos serial killers da história dos EUA para entregá-lo à justiça. No verão de 1985, uma onda de calor tomou conta de Los Angeles, junto com uma série de assassinatos e agressões sexuais que, a princípio, não pareciam ter relação entre si. As vítimas eram homens, mulheres e crianças entre seis e 82 anos, vindas de bairros, etnias e classes sociais diferentes. Era a primeira vez na história do país que um mesmo assassino cometia crimes tão cruéis. Correndo contra o tempo para capturar este monstro noturno estavam o jovem detetive Gil Carrillo e o lendário investigador de homicídios Frank Salerno. Enquanto trabalhavam incansavelmente para resolver o caso, a mídia acompanhava cada passo e o pânico tomava conta da Califórnia.

Contada por meio de tensas entrevistas, imagens de arquivo e fotos originais, esta série em quatro partes conta a versão definitiva desta história de terror da vida real e mostra como era viver com medo, pois qualquer um poderia ser a próxima vítima.

Zona de Combate (Netflix)

No futuro, Harp (Damson Idris), piloto de drone, é enviado a uma violenta zona militarizada, onde precisa trabalhar para Leo (Anthony Mackie), um oficial androide incumbido de encontrar um dispositivo de destruição em massa antes dos insurgentes. O longa tem direção de Mikael Håfström.

WandaVision (Disney+)

Esta série da Marvel Studios mescla as comédias clássicas com os personagens da Marvel. Os nove episódios contam a história de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visão (Paul Bettany), um casal de super-heróis com uma vida perfeita, que começa a suspeitar que nem tudo é o que parece.

American Gods 3ª Temporada (Prime Video)

A série é focada em Shadow Moon, um homem que está há três anos na prisão. Poucos dias antes de cumprir sua sentença, Moon é inesperadamente liberado após o assassinato de sua esposa, Laura. De volta à liberdade, o ex-presidiário consegue um emprego com um homem chamado Wednesday. À primeira vista, Shadow acredita que Wednesday é um vigarista que precisava de um guarda-costas. Porém, Wednesday está percorrendo os Estados Unidos reunindo todos os velhos deuses, que agora se incorporaram na vida americana, para enfrentar os novos deuses, incluindo os relacionados à mídia e tecnologia, que estão se fortalecendo.

Na terceira temporada, Shadow tenta se afastar, e parte para a idílica e gélida cidade de Lakeside, Wisconsin. No lugar, ele descobre um segredo obscuro ao explorar questões sobre sua própria divindade.