Premonição? Antes do Oscar, Will Smith teve “visão” com fim da própria carreira

Em uma entrevista a David Letterman, no programa "My Next Guest Needs No Introduction”, da Netflix, o ator Will Smith relatou um episódio premonitório onde perdia tudo que conquistou durante a carreira.

A experiência, fruto de uma alucinação causada pela ingestão de chá de Ayahuasca, fica ainda mais curiosa por ser um relato gravado antes do fatídico tapa na cara do comediante Chris Rock, durante a premiação do Oscar, em março.

“Eu pesquiso muito sobre as coisas e decidi que era algo que queria tentar. Você não está alucinando, ok? É como se fossem duas realidades 100% presentes. Não se sobrepõe a essa realidade, são totalmente separadas”, comentou, sobre o uso da droga.

Na entrevista, Smith conta que começou a sentir os efeitos do chá após 45 minutos: “Eu comecei a ver todo o meu dinheiro voando para longe, a minha casa indo embora, e minha carreira indo embora, e eu tentava segurar o meu dinheiro, enquanto minha carreira e minha vida era destruída. Esse é o meu medo, e lá estou eu, querendo vomitar”, lembrou Smith.

“Eu deixei de me importar com a minha casa, eu deixei de me importar com a minha carreira, e eu chego ao ponto onde eu estou tranquilo, e a voz continua a 100%. Ainda ouço Willow gritando, meu dinheiro ainda está indo embora, mas eu estou totalmente calmo, mesmo com o inferno acontecendo na minha mente”, explica Will Smith.

"Eu consigo suportar a perda de qualquer pessoa, ou qualquer coisa que dê errado na minha vida. Eu consigo suportar qualquer coisa em meu casamento, eu consigo suportar qualquer coisa que esta vida ofereça. Isso é parte do treinamento psicológico que acontece na ayahuasca”.