Pratos, copos, talheres: 5 dicas para organizar sua mesa na noite de natal

Uma mesa bonita na noite de natal é tão importante quanto os pratos que são servidos na ceia. Para criar a atmosfera perfeita e te ajudar a arrumar sua mesa da maneira mais elegante, organizada e funcional, a Casual consultou a personal organizer Camila Cruz, que elaborou 5 dicas simples e infalíveis na hora de montar seu natal. confira:

1. Escolha quais serão as roupas de mesa:

Toalhas, sousplats, jogos americanos, guardanapos, porta guardanapos. Como as cores do Natal são vermelho, verde e branco, sugerimos que sua toalha de mesa seja branca e que você brinque com as cores nos jogos americanos e porta guardanapos / talheres, por exemplo.

2. Faça uma lista do que precisará:

Pratos, copos, taças, travessas e talheres para servir. Assim você não precisará ficar procurando por esses itens bem na hora da Ceia de Natal.

3. Bebidas: taças diferentes trazem charme à mesa

Use e abuse da sua criatividade e bom gosto na hora de escolhê-las. Marcador de taça é uma ótima dica para, principalmente neste momento de pandemia que vivemos, para que cada pessoa saiba qual é a sua, e não confundir. Você também pode usar canetas coloridas, específicas para vidros, e escrever o nome dos convidados nas taças. E não esqueça de deixar uma jarra de água por perto.

4. Sobremesa: não improvise na hora de servir

É muito comum esquecermos dos pratos e talheres para a sobremesa e improvisarmos com o que temos, afinal, o jantar já passou. Agora que você já pensou nisso, lembre-se de deixar esses itens em algum aparador, prontos para serem usados! Reabastecer a jarra de água nesse momento é o ideal.

5. Roteiro definitivo para montar sua mesa

Siga este passo a passo para fazer a sua mesa posta: toalha de mesa ou jogo americano; Sousplats, Pratos; Talheres: faca do lado esquerdo, garfo do lado direito, colher de sobremesa acima do prato; Caso utilize o porta talheres, você pode deixá-lo ao lado direito do prato. O guardanapo, seja de tecido ou de papel, pode ficar no centro do prato com algum porta guardanapo para decorar. As taças ficam ao lado direito do prato, sendo que a taça de água fica mais ao centro e, à sua direita, a taça de vinho, se houver.