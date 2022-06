Por que alguns vinhos precisam de anos de guarda?

Alguns vinhos podem ser consumidos assim que engarrafados, outros precisam de anos e até décadas para serem consumidos.

Os vinhos produzidos na região de Bordeaux, na França, têm maiores chances de serem de guarda, ou seja, precisam ser envelhecidos para atingirem seus potenciais. Os rótulos podem ser amadurecidos em barricas ou nas próprias garrafas.

A recomendação de Philippe de Nicolay Rothschild são dois vinhos de Bordeaux. A primeira indicação é o Carruades de Lafite 2010. "Todo mundo sabe que não é possível beber um Lafite com menos de 20 anos, mas com o Carruades, é possível esperar entre 7 e 10 anos para começar a beber", comenta Rothschild.



Próximo à vinícola de Lafite, está Duhart-Milon, outra propriedade que produz vinhos de guarda. A recomendação da Edega é o rótulo Château Duhart-Milon 2007.

Carruades de Lafite 2010

Carruades de Lafite é o segundo vinho do Château Lafite Rothschild, uma das mais antigas propriedades de Pauillac, com terroir delimitado para cada tipo de vinho. Este vinho é produzido a partir dos vinhedos selecionados dentro da propriedade de 112 ha e o nome "Carruades" é proveniente do planalto das Carruades, onde são plantadas a maioria das suas uvas. Seus solos são de graves finas misturadas com areia e subsolo calcário. As castas são provenientes de parcelas bem definidas, sendo utilizadas castas mais jovens. Valor: 4.319,90 reais.

Château Duhart-Milon 2007

Desde 1855 este vinhedo vizinho de Lafite foi classificado como o único 4éme Cru Classé de Pauillac. Este vinho conta com a força da Cabernet Sauvignon e a delicadeza da Merlot. A união das duas castas não poderia ser diferente: um vinho potente, mas ao mesmo tempo harmonioso, elegante e estruturado. Um vinho perfeito para harmonizar ou simplesmente degustar sozinho. Valor: 1.119,90 reais.

